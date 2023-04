Impiden protesta de la intelectual cubana Alina Bárbara López por detención de Jorge Fernández Era

Autoridades cubanas impidieron este jueves que la doctora Alina Bárbara López protestara pacíficamente en el Parque de la Libertad, de Matanzas, contra la detención del escritor Jorge Fernández Era.

La intelectual cubana salió a caminar con un cartel exigiendo la liberación del escritor, quien fue detenido al mediodía por la Policía de La Habana.

La activista cubana Saily González denunció que "unos minutos después de esta manifestación pacífica y en solitario, por la liberación de Jorge Fernández Era, se llevaron del parque a la Doctora Alina Bárbara López Hernández".

"No está claro si está detenida, pues le han cortado la internet", agregó.

Publicación de Saily González. Facebook

El actor Daniel Triana mostró en sus redes imágenes de un grupo de mujeres, aparentemente del Ministerio de Cultura de Matanzas, que llegaron al parque para detener a la académica y excoordinadora del proyecto La Joven Cuba.

Fernández Era fue detenido al mediodía. A principios de marzo, el escritor y periodista independiente aseguró que seguiría defendiendo su derecho a expresarse libremente en Cuba, aunque la Seguridad del Estado lo reprima por ello.

"Que me imputen delitos que no he cometido o que, por veleidades de nuestras leyes, deseen adosarme. Que me lleven al tribunal si les sale de sus grados militares. Seguiré defendiendo mi derecho a expresarme, a decirles en cara lo que pienso, siempre desde el respeto que a ellos no les está permitido hacia quienes no se doblegan ante su infamia", dijo el 3 de marzo en su perfil de Facebook.

En octubre de 2022 Fernández Era arremetió contra una carta de la UNEAC que estaba firmada por un grupo de intelectuales que niegan la represión en Cuba contra la sociedad civil que reclama libertad y cambio político en el país.

Se desmarcó del contenido de la carta por considerarlo abiertamente progubernamental y porque el documento niega que el Estado cubano persigue a los activistas, periodistas independientes y actores de la sociedad civil que exigen respeto a la libertad de expresión.