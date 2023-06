¿Rizos naturales o liso con flequillo? Seidy La Niña pregunta a sus seguidores

Con un collage de dos fotos en las que luce dos looks muy diferentes Seidy La Niña llamó al debate entre sus seguidores.

"Sean sinceros, ¿A o B? Cuál le gusta a uste’?" dijo hace unas horas al compartir una publicación en Instagram: a la derecha se le ve con el pelo rizado y un pañuelo rojo; mientras que la izquierda lleva el pelo liso, corte bob y flequillo.

Aunque las opiniones entre muchos de sus seguidores se dividían, no pocos coincidieron en que con cualquiera de los dos está divina.

La publicación, más allá de servir de pie a las más sinceras opiniones, terminó siendo una nueva ocasión para recibir el cariño y los piropos de su público.

"Wao me tiene loco serán tu ojos o tu sonrisa"; "Tu pelo natural es un Boom, pero....como eres linda como quiera!!! el pelo lacio también te queda espectacular!"; "Mami bella no es la apariencia es la esencia y la tuya resplandece con todo, Dios te bendiga"; "Mulata peinada y mulata despeinada = mulatica por siempre"; "Me gustan las dos porque siempre vas a seguir siendo la mulatica"; "Te ves más hermosa, pero lo importante es cómo te sientas y te guste a ti."; "La A la B y la C si tuviera jajaja todas"; "A ti te queda bien lo que te pongas mija! Y al que no le gusta que se la aguante ... total llegó la nueva Celia!", se lee entre los muchos comentarios al post.

No es la primera vez que Seidy pregunta a sus fans por look favorito. Poco antes había preguntado cómo les quedaba una peluca con tonalidad verde, lo que dio pie a toda suerte de elogios y alguna que otra alusión a La Diosa.

Arrolladora, irreverente, segura en sí misma y sin dejar que los haters la desvíen del camino se muestra en sus palabras, poses y hechos y así lo había dejado claro unos días antes al compartir secuencia de fotos con un look seductor y explosivo, de lo que parece ser filmación de un nuevo videoclip junto a un inspirador mensaje, que es toda una declaración de su actitud positiva y de seguridad en sí misma.

"He sido subestimada muchas veces… Pero se les olvida una cosa que soy luz y la luz no tiene sombra", dijo La Niña, quien recientemente recibió su primera placa de Youtube por alcanzar los 100 mil suscriptores.