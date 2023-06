Médicos cubanos trabajan en la construcción en EEUU: "No hay nada de qué avergonzarse"

Médicos cubanos que emigraron a Estados Unidos trabajan ahora en la construcción, algo que para nada les causa vergüenza.

Así aseguró un joven nombrado Eduardo, recién llegado al país, quien junto a otro compatriota está laborando en ese sector.

"No nos avergonzamos de absolutamente NADA. Vergüenza me da ser médico en Cuba y vivir bajo un régimen tirano que roba tus sueños, tu libertad. Vergüenza me daría ser cómplice de ellos", dijo en su cuenta de Twitter.

En otros tuits, Eduardo afirmó que el trabajo honrado es sinónimo de crecimiento, y que su padre es constructor y su madre cocinera, algo de lo que se siente orgulloso.

"El país te da las oportunidades y la libertad, depende si te sientas a esperar o sales a sudar tu futuro", dijo.

Un colega y amigo que sigue en la Isla le comentó que jamás se avergüence de su nuevo trabajo, y le anunció que él mismo está creando condiciones para dejar su trabajo e irse al sector privado.

"Aquí en Cuba nos amenazaron con sancionarnos por no cumplir con los esputos, nos quieren volver más miserables. Yo ando armando una chapeadora para irme por los privados a limpiar patios", expresó.

También Alexander Figueredo, otro médico cubano que se fue a Estados Unidos debido al acoso del régimen por sus ideas políticas, compartió un mensaje en sus redes junto a su auto.

Figueredo, que perdió su trabajo en Cuba y el gobierno llegó incluso a inhabilitarlo para ejercer, se felicitó por no haber vendido su dignidad y sus principios, y por confiar siempre en él cuando otros le dijeron que no lo lograría.

"Ayer era un esclavo, hoy soy un triunfador. Agradece todos los días por confiar en ti como persona, no dejes que otros apaguen tu luz de libertad. Si yo pude, ¿por qué té no?", señaló.

El galeno, que llegó al país cruzando fronteras, vive actualmente en Houston, Texas, donde trabaja en un clínica mientras estudia para homologar su título.

En noviembre pasado, expresó que lo único que lamenta es no haber salido antes del infierno que vivía en Cuba.

"Cuando en Cuba dicen que avanzan y que eso nos duele, miro los diplomas médicos que en cuatro meses ya tengo en este país, y lo único que me duele es no haber venido antes de ese infierno", dijo en su muro de Facebook.