Falta de envases para huevos retrasa distribución normada en Villa Clara

La escasez de envases para transportar huevos retrasó la distribución del alimento en la provincia de Villa Clara, admitieron autoridades locales a prensa oficialista.

La directora general de la Empresa Avícola en Villa Clara, Lázara Montes de Oca, explicó este martes a la emisora oficialista CMHW que la falta de envases en el país provocó los atrasos con la producción y el procesamiento del huevo de la canasta básica, correspondiente a junio.

Dijo, que aún está pendiente la distribución de 1,300,000 unidades de huevos en ese territorio, pero que “antes o durante el 30 de junio concluiremos las entregas en todas las bodegas de la provincia”.

Comentó, que para julio “no tiene que pasar lo mismo” que mayo y junio en la distribución de huevos, la cual se ha hecho casi que a finales de cada mes, “porque la producción de huevo se mantiene”.

También aseguró que la empresa cuenta con toda la logística para terminar la distribución correspondiente a junio de cinco unidades por consumidor en esa provincia del centro de la isla.

El huevo que siempre fue en la mesa cubana el salvador de cada comida se ha convertido en los últimos tiempos en un alimento prohibitivo.

En mayo último, un cubano denunció que en medio de la inflación que golpea a la población el precio de un cartón de huevos en el mercado negro ya alcanzaba los 1,600 pesos en el municipio de Güines, provincia de Mayabeque.

“De verdad que no quisiera hacer este tipo de publicaciones, pero se me va de las manos, 1,600 pesos vale un cartón de huevos en Güines. Señores, esto es la mitad del salario de cualquier trabajador. La comida no es un lujo, es algo que es necesario para vivir. Como suelo decir, ¡¡¡ya Cuba murió !!!”, comentó en esa ocasión en Facebook el usuario Rafael Gómez Acevedo.

A pesar de ser considerada la proteína más barata que existe, el huevo escasea cada vez más en Cuba, debido a la imposibilidad de la industria nacional de producir pienso para dar de comer a las gallinas, motivo por el cual ha pasado a convertirse en un producto altamente codiciado y carísimo.

A mediados de abril, el influencer Yoandi Montiel Hernández, mejor conocido como El Gato de Cuba, quien fue liberado a comienzos de mes tras permanecer casi dos años en prisión por motivos políticos, quedó escandalizado por el alto precio que tenía el huevo en el mercado negro.

“Oye, atiende pa' acá, el huevo...el huevo...vale 100 pesos, o sea, que el cartón vale 3 mil. Mira, aquí las gallinas sí son las de los huevos de oro”, comentó el expreso político con su gracia habitual en un breve video difundido en Facebook.

A finales del pasado año, por su parte, la prensa oficialista cubana admitía que un cartón de huevos costaba por encima de 1,200 pesos.