Piden ayuda para repatriar restos de cubana fallecida a solo ocho meses de llegar a EE.UU.

Dalvis Quintana Ocaña, una cubana de 48 años que apenas llevaba ocho meses residiendo en Estados Unidos, falleció de forma inesperada el pasado fin de semana y ahora sus allegados piden ayuda para repatriar sus restos mortales a la isla.

La mujer murió el 25 de junio debido a complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica, según detalló una publicación compartida en redes sociales, que ruega por alguna contribución económica para los gastos funerales y el traslado de sus restos a Cuba.

Quintana Ocaña era natural del municipio Guisa, en la provincia Granma, y al momento de su muerte residía en Baytown, una ciudad ubicada en los condados de Harris y Chambers, en el estado de Texas.

“Llegó a Estados Unidos hace ocho meses como toda emigrante cargada de anhelos y sueños. Hace una semana fue intervenida quirúrgicamente y ayer (domingo) recibimos la triste noticia que falleció producto a una complicación de la operación", dice el texto compartido en redes sociales que dejó constancia del caso, así como indicaciones para quienes puedan ayudar, aunque sea con un dólar.

Captura de Facebook/Aleixy Barzaga Jimenez

Una petición en la plataforma de recaudación GoFundMe, abierta por Jorge Quintana Ocaña, al cierre de esta nota acumula 1,243 dólares de un total de 14 mil propuestos.

Captura de GoFundMe

"Mi amor, sabes que has dejado un dolor tan inmenso que todavía no puedo creer esto. Sabes que donde quieras que estés, te llevaré en mi corazón, mi vida. ¡Qué dolor, qué tristeza! Tú me has dejado. ¿Por qué Dios ha hecho esto con esta familia? Te amo mucho, donde quieras que estés, te recordaré. Que Dios te tenga en la gloria", escribió en redes una prima de la fallecida en medio de decenas de mensajes de condolencias por Dalvis.

En los últimos meses el inesperado fallecimiento de cubanos recién emigrados a Estados Unidos ha dejado constancia de varias peticiones similares, familias que piden ayuda de la comunidad para gastos funerales y/o repatriar los restos mortales de sus seres queridos a la isla.