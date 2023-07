Padre denuncia negativa de las FAR a dar baja a su hijo con trastornos psicológicos

Un padre cubano denunció que las Fuerzas Armadas niegan la baja militar a su hijo, el teniente Yordany Suárez Santiesteban, quien la ha solicitado durante más de tres años y presenta “trastornos psicológicos y de estrés”.

En una publicación en redes sociales que se ha compartido por otros usuarios y fue enviada al medio independiente CubitaNow, el padre Osmany Suárez, residente en Granma, denunció lo que considera “una situación desesperante por parte de la política de este país”, la cual lleva “más de un año sufriendo en carne propia”.

Publicación de Osmany Suárez compartida en Facebook/Captura/Taymi Martinez Colado

Suárez explicó que su hijo Yordany, “teniente de las FAR [Fuerzas Armadas Revolucionarias], trabaja en la RM [región militar] de Holguín perteneciente a la UM mayor -(3710) / UM menor -(3795)” y “se encuentra con trastornos psicológicos y de estrés, porque le negaron la baja de las FAR, la que lleva más de tres años solicitando, ya no quiere seguir formando parte de las FAR”.

Según su denuncia, el joven fue sometido a una sanción de seis meses de privación de libertad por parte de los Tribunales Militares de Holguín, condena que cumplió en la UD (unidad disciplinaria) del Ejército Oriental.

Sin embargo, alegó, luego de que Yordany cumplió la sanción, “no se le aprobó la baja y como no desea continuar, vive bajo la amenaza de sus superiores de volver a verse implicado en un delito por parte de la fiscalía militar”.

Aseguró que “esta situación se tramitó por todas las variantes y ‘mecanismos legales’ que existen en este país”, pero “solo quedó en promesas, resultados en vano”.

“Ya todo se ha convertido en una mentira”, sostuvo el padre, quien enumeró la relación de gestiones que han emprendido para conseguir que se apruebe la baja militar de su hijo.

Publicación de Osmany Suárez compartida en Facebook/Captura/Taymi Martinez Colado

“Se le escribió una carta al Comité del Partido Provincial de Holguín y al Comité del Partido Nacional y la respuesta fueron (raquetazos). Se conversó con los mandos superiores: jefe de la brigada, 1er Coronel Alexander Rodríguez Andújar, el jefe de la Región Militar, 1er Coronel [Florencio] Navas y el jefe del Ejército Oriental, General de División [Ricardo] Rijel Tejeda”, señaló.

También envió “una carta al 1er Secretario del PCC Miguel Díaz-Canel Bermúdez y todo en vano. Parece confirmar que la idea es desgraciar o destruir la vida de mi hijo”, lamentó.

“Qué precio más duro ha tenido que pagar por algún día haber tenido la idea que defender las teorías del socialismo era un buen camino y hoy siente el arrepentimiento de los latigazos que esta teoría da a aquel que piensa diferente”, reflexionó Suárez acerca de la decisión de su hijo de pertenecer a las FAR.

“’Basta ya’, lo que hasta hoy defendía puedo ver cómo me llena de sufrimiento al ver cómo destruye la vida de mi hijo”, confesó el padre cubano en su publicación.

“Hasta cuándo se van a cometer injusticias en este país”, cuestionó en su escrito. “Por el rumbo que vamos lo que encontraremos será un derrumbe total”, vaticinó.

A renglón seguido, pidió a sus familiares y amistades que compartan su denuncia, “ya que no tuve más opciones que acudir a las redes sociales para hacer esta situación viral y que sea esa humanidad de buen corazón la que comparta esta publicación para que los que dirigen este país se den cuenta de tal crimen e injusticias”.

“Ya no más torturas. Los jóvenes tienen derecho a elegir su camino, no a imponerles camisas de fuerza y obligarlos a hacer lo que no desean”, sostuvo, y pidió ayuda para hacer público su reclamo.

La denuncia de Suárez se suma a las de numerosos padres y madres cubanos, que se oponen a la obligatoriedad del Servicio Militar para sus jóvenes hijos varones.

En los últimos años, gracias a la visibilidad de las redes sociales, han salido a la luz pública casos de fallecimientos de reclutas en unidades militares de varias provincias, en circunstancias que han generado sospecha en sus familiares acerca de los hechos y que los mandos militares no han esclarecido.