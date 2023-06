Muere joven adolescente cubano en el Servicio Militar en Holguín

Un joven cubano falleció mientras cumplía con el Servicio Militar Activo en la Unidad Antiaérea de Holguín, en un hecho que una fuente oficialista calificó de "accidente".

“Nos cuentan que el accidente ocurrió cuando se trasladaba un grupo electrógeno y el fallecido tropezó frente a las ruedas del equipo, y este lo atropelló”, relató en Facebook el perfil oficialista Maximus Romus (Legionario Cubano).

La víctima, identificada como Ennier Hechavarría Silva, fue trasladada de urgencia al hospital tras lo sucedido, pero falleció poco después.

“Nos cuentan que era un joven disciplinado y de buenas relaciones con todos en la Unidad. Que en su pueblo, Cauto Embarcadero, en el municipio Río Cauto, Granma, era querido por todos los vecinos”, añadió la fuente.

Al sepelio del joven -cuya edad no fue precisada- asistieron jefes militares del Ejército Oriental, la Región Militar de Granma y el Sector Militar de Río Cauto.

La trágica muerte de Ennier Hechavarría Silva fue difundida y muy lamentada en el grupo de Facebook "No más muertes en el Servicio Militar en Cuba", que cuenta con casi 4 mil miembros.

"¿Cuántos más tienen que perder la vida en esas instituciones? Ya no son hechos aislados, son todas las semanas, una por accidentes, otros porque se quitan la vida. Eso es la Revolución, un desorden general, y todo bajo un falso concepto de patriotismo", opinó un internauta al dar cuenta de la muerte del joven.

"Son nuestros hijos adolescentes empezando a vivir [...] ¿Para qué quieren tener un ejército en el que pierden la vida tantos adolescentes si no hay un conflicto militar?", cuestionó.

CiberCuba se ha puesto en contacto con fuentes familiares con vistas a intentar recabar más información sobre lo ocurrido en el caso de la muerte de Ennier Hechavarría Silva, pero hasta el cierre de esta nota, no hemos obtenido respuesta.

Desgraciadamente, la muerte de jóvenes cubanos durante el Servicio Militar no es tan infrecuente, aunque en todos los casos el régimen cubano intenta acallar tales hechos o calificarlos de accidentes.

Pasan los años y las familias tocadas por la tragedia no olvidan ni consiguen pasar página a un hecho que marca sus vidas para siempre.

A finales de mayo, el padre de Orlando Lago Vega, un joven de 18 años asesinado en una unidad militar en La Habana mientras dormía, exigió justicia a tres años de la muerte de su hijo.

“Yo soy el padre del niño asesinado durmiendo, pasando el Servicio Militar Obligatorio en Valle Grande, La Lisa, en La Habana, Cuba. A solo horas de cumplir tres años de tan brutal asesinato de mi hijo, bajo los cuidados del gobierno cubano, solo me queda denunciar que nunca se investigó con seriedad y no hubo ninguna respuesta a mis reclamaciones, por existir pruebas contundentes de varias personas involucradas y oficiales, que no fueron esclarecidas en el juicio donde se demostró imparcialidad entre los fiscales”, apuntó.

También en mayo, hace menos de un mes, el adolescente de 16 años, Maikol Arcia Hernández, se suicidó. En ese caso el abuelo del joven recluta explicó que su nieto padecía de trastornos mentales que no habían sido valorados por las autoridades médicas militares.

Gobierno de Cuba negó ante la ONU que el Servicio Militar sea obligatorio

En mayo de 2022 miles de cubanos reaccionaron indignados en redes sociales cuando una diplomática del régimen afirmó en Naciones Unidas, durante una sesión del Comité de los Derechos del Niño (CRC), que el servicio militar en Cuba es “voluntario”. La afirmación manipuló el contenido de la Ley de Defensa Nacional, donde está explícito el carácter obligatorio en el caso de los varones.

En su Sección Tercera (Artículo 77), esa ley establece que “los ciudadanos del sexo masculino, durante el año en que cumplen los dieciséis años de edad, están en la obligación de formalizar su inscripción en el registro militar”.

La normativa establece, igualmente, que “una vez inscritos en el registro militar, los ciudadanos están obligados a cumplir las actividades dirigidas a su preparación para la incorporación al Servicio Militar y a mantener debidamente actualizada su situación”.

En 2019, tribunales militares cubanos dispusieron el cumplimiento de sanciones para los reclutas del Servicio Militar que se autolesionen para ser dados de baja, práctica común en las últimas décadas, con no pocos incidentes lamentables como consecuencia.

Aunque la obligatoriedad del Servicio Militar ha sido criticada de forma sistemática por los cubanos, la captación no se detuvo ni durante la pandemia de coronavirus, algo que fue severamente cuestionado por la ciudadanía.