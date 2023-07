Madre cubana necesita sondas para su niña operada: “Estoy desesperada”

Una desesperada madre cubana necesita reponer las sondas de su niña recién operada de un problema gástrico en Guantánamo, según trascendió en redes sociales.

“Soy una madre muy desesperada. Soy de Guantánamo. Mi niña está operada de una gastrectomía y en estos momento tienen que cambiarle la sonda, que es por donde ella se alimenta, y en el hospital no hay ni la sonda que necesita, y hay que cambiársela urgente porque le está dando fiebre y está ingresada y no hay ni medicamentos para darle. ¿Hasta cuándo va a hacer el abuso?”, escribió en Facebook Yulieska Pacheco, madre de la menor.

Captura Facebook /Cari Oyasita

También comentó que su situación se hace más difícil porque ella no trabaja y no sabe que más hacer por su hija, ya que tampoco cuenta con el apoyo del padre.

“Me estoy volviendo loca. Voy a los lugares que tengo para quejarme y me viven peloteando .Mi niña está bajo peso, con 11 kg. No tengo ayuda ni del padre. Ya estoy cansada de todo los días lo mismo con lo mismo”, escribió la atribulada madre.

Asimismo, dijo que ni duerme “pensando nada más en esa princesa y en qué le voy a dar para alimentarla y todo está caro”.

El pedido de ayuda de esta madre cubana fue también compartido en el perfil de la usuaria Cari Oyasita, quien difundió, además, el número telefónico de Pacheco (59295358) para el que pueda ayudarla a encontrar las sondas que necesita para su hija.

No es la primera vez que pacientes cubanos tienen que acudir a las redes sociales en busca de sondas ante la carencia de este material en los hospitales de la isla.

En marzo último, el internauta Maikel Scythe González pidió apoyo en las redes para conseguir los materiales solicitados hospital para poder realizar un procedimiento quirúrgico a una amiga, y en la lista pedían desde un tubo endotraqueal hasta esparadrapo para una cirugía.

"Si alguna amistad mía de La Habana o Pinar, por favor, que tenga cualquier cosa de estas, lo hagan saber sea comprada o vendida, reping.....a que en este país no hay ni pi.....", afirmó indignado.

A principio de este año, un cubano también acudió a las rede sociales para que lo ayudaran a conseguir sondas para el tratamiento de sus riñones ante la precariedad de los servicios de salud en Baracoa, Guantánamo.

“Otra vez me veo en la penosa situación de plantear mis problemas en las redes sociales a ver si me pueden resolver... ‘No hay’ es la única respuesta que he recibido en donde pregunto. Y la pregunta es, ¿qué hago ahora que no tengo sondas? ¿Qué me pongo si se me llega a salir alguna sonda? ¿Qué hago? ¿Dejo que se me cierre la herida y que mis riñones colapsen?”, refirió en esa ocasión Rolandy Machado Guilarte en su perfil de Facebook.

También comentó que no entendía lo que estaba pasando y que solo esperaba “que todos los problemas se resuelvan pronto, hay personas en Baracoa que necesitamos con urgencia de estas sondas y ‘no hay’ es la única respuesta que recibimos”.