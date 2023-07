"Obsesión": Lo nuevo de Seidy La Niña

Seidy La Niña ha mostrado su lado más romántico con el estreno este viernes del tema "Obsesión".

Con un videoclip donde la cantante cubana aparece vestida de negro, aterrizó en Youtube la canción, donde habla de esos sentimientos que no pueden frenarse.

En el audiovisual La Niña, única protagonista, demuestra sus dotes histriónicos al ir representando los sentimientos de dudas, pasión, dolor y conflictos que narra la letra.

Los seguidores de Seidy -que este 4 de julio cumplió 25 años de haber llegado con su madre a Estados Unidos- no han podido recibir de mejor manera el nuevo tema y en los comentarios le han hecho saber lo mucho que les ha gustado.

"Gracias por tu talento, en este momento esta canción me vino como anillo al dedo"; "Me gusta que tienes un repertorio dedicado a hablar de inspiración y temas que tocan a la mujer. Éxitos miles Buena música con letra que puedes escuchar en cualquier lugar"; "Wao! Éxito Seidy, observándote en otra perspectiva, qué letra profunda, con heridas y real . Éxitos!"; "Wao cada día te descubres más, me encantó esta nueva faceta y la letra uf, mereces el éxito que te mereces"; "Seidy sigue demostrando que es la más completa"; "Tremendo tema! Lindo no, precioso. Sinceramente me sacó lágrimas", se lee entre las decenas de comentarios que le habían dejado a tan solo cuatro horas del estreno.

Letra de "Obsesión" de Seidy La Niña

No sé si amarte fue un error

o tal vez será mi bendición

Contigo no importaba nada porque te quería

Contigo no buscaba nada solo compañía

Quizás todo lo que pasó siempre fue culpa mía

O quizás nunca te di el espacio que te merecías

Y aquí estoy luchando con esta obsesión

Cómo le digo al corazón de que no tiene la razón

Y aquí estoy luchando con esta obsesión

Cómo le digo al corazón de que no tiene la razón

Soy fuerte pero dejé de serlo cuando te conocí

Eres en mi alma la emperatriz incluso en mi cuerpo una cicatriz

Tal vez tú piensas en mí preguntando por qué me fui

Pero vengo a decirte que las cosas no terminaron porque sí

Amor sin pedir permiso incluso un sexo sin compromiso

Un día te darás cuenta que está loca siempre te quiso

Mi cuerpo te deseaba

Mi cama por ti lloraba

Pero mi mente sabía lo que mi corazón callaba

Nuestras almas se conocieron pero nuestros cuerpos no

A lo mejor fui tú Cleopatra y tú tal vez mi faraón

Yo no sé si estar juntos en esta vida sea lo mejor

pero no sé cómo quitarme de mi pecho esta

Obsesión, obsesión

Obsesión

Tú te has vuelto mi obsesión

Y aquí estoy luchando con esta obsesión

Cómo le digo al corazón de que no tiene la razón

Y aquí estoy luchando con esta obsesión

Cómo le digo al corazón de que no tiene la razón

Esto es cómo que tratas de seguir

Pero te ahogas en ti mismo

Es el no poder dormir

Es como caer en un abismo

Si no te tengo no vivo

Pero el tenerte cerca me duele

Es cómo una maldición de amor

Porque dicen que amar duele

Es una contradicción

Que he creado en mi cabeza

Yo sé que mi cuerpo es libre

Pero de ti sigo presa

Hay obsesiones largas

Obsesiones que atormentan

Yo me enamoré de ti y ni siquiera me di cuenta

Obsesión obsesión

Tú te has vuelto mi obsesión

Y aquí estoy luchando con esta obsesión

Cómo le digo al corazón de no tiene la razón

Y aquí estoy luchando con esta obsesión

Cómo le digo al corazón de que no tiene la razón

No se si amarte fue un error

O tal vez será mi bendición