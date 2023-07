Guagua de madera impresiona en las calles de Miami: "Solo en Hialeah"

Una guagua fabricada con madera que circulaba este fin de semana por las calles de Miami impresionó a los demás conductores.

Así le sucedió a una mujer que el sábado iba en un auto por Hialeah, y que al detenerse en un semáforo quedó justo al lado del curioso vehículo.

"Y esto qué cosa es, esto se ve aquí, en Hialeah nada más. Miren esto, es de madera", dijo asombrada Yari Leal en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

En la grabación se ve claramente la guagua, en la que además del chofer iba otro hombre.

"Miren esto, con chapa y todo pa' que no se quejen. El glamur es el glamur. Así que aquí veo unas cuantas gentes en Home Depot preparando su carrito. Aquí tienen", concluyó la mujer entre risas.

No está claro que este autobús sea obra de la invención de un cubano, aunque no sería de extrañar.

En los últimos meses, tras la masiva llegada de cubanos a Miami, se ha visto a emigrados retomando prácticas que acostumbraban a hacer en la Isla y que, en opinión de algunos, transforman de manera negativa el paisaje urbano de la ciudad floridana.

En junio, trascendió en redes sociales un video donde se veía a un joven enganchado en la parte posterior de un autobús.

"Bastante seguro que no es así como funciona el Metrobus Easy Ticket", expresó la cuenta de Instagram Only in Dade, donde fueron publicadas las imágenes.

"¡Qué atraso! ¡Ñooo, que no salen del subdesarrollo!"; "Querido Señor, Miami se está convirtiendo en un país del Tercer Mundo"; "Cubano a la cara"; "Pero esto ¿qué es?"; "Ese todavía piensa que está en Cuba", fueron algunas de las reacciones.

En mayo, internautas mostraron cómo circulan algunos bicitaxis por el corazón de Miami, ante la mirada atónita de los conductores de otros vehículos.

En Miami, ya es común encontrarte transitando en el mismo sentido, en una vía rápida, una limosina, un moderno SUV, un humilde "transportation" y un bicitaxi.

Algunos de estos bicitaxis van a un paso lento, evidencia que el ciclista lo conduce a pedal, pero otros al parecer están motorizados y alcanzan algo de velocidad.

En febrero, se notó también un incremento en el uso de motorinas y scooters en Miami.

Las motocicletas de bajo cilindraje (mopeds) se han convertido en un medio de transporte asequible para los recién llegados que no cuentan con recursos económicos para adquirir un carro, pagar combustible, seguro del automóvil, entre otros gastos.