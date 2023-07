Seidy La Niña sobre su religión: "Practico la de ser buena persona"

Seidy La Niña es una artista abierta y sincera con sus fanáticos en las redes sociales. Disfruta comunicarse con ellos y responder a sus comentarios, por eso es capaz de adentrarse incluso en temas complejos como el de la religión y sus creencias más íntimas.

Recientemente una fanática le preguntó a la artista si le gusta la brujería. Seidy se detuvo a explicarle su visión sobre este asunto.

"Me sentí en la necesidad de responderte este comentario. Sí practico una religión, la de ser buena persona, buen ser humano, de no envidiar a nadie, no pisar a nadie para poder llegar a un propósito", dijo la artista.

En una segunda parte de su video señaló que con el tiempo ha recibido lecciones de vida que le han enseñado a respetar la diversidad de creencias religiosas.

"He aprendido a respetar a cada persona con su religión y su forma de pensar, porque no podemos pretender que si una persona no practica la misma religión que nosotros, sea un demonio maligno o tenga un propósito oscuro", comentó.

Seidy dijo a sus fanáticos que a ella no le importa si la otra persona practica la religión yoruba, el budismo o el cristianismo. Lo que valora es la actitud buena, positiva.

"No importa quién sea tu Dios, mientras tu corazón y tu alma practiquen lo que predicas, el bien", dijo la artista.

Las declaraciones de Seidy sobre sus creencias en algunos momentos le han jugado malas. La cantante estuvo involucrada en una tremenda polémica en las redes sociales por insinuar que era la reencarnación de Celia Cruz.

Su admiración por la Reina de la Salsa, la llevó a producir un videoclip con una versión de la canción Kimbara. Ese audiovisual fue retirado de la plataforma YouTube tras una penalización por incluir la voz de otra cantante cubana, Maydy La Grande.

Maydy ha pedido a Seidy que se retracte de sus palabras y reconozca la valía de otras artistas cubanas que también siguen los pasos de la Guarachera de Cuba, en Estados Unidos, pero hasta el momento esas declaraciones de La Mulatica, no han llegado.