Régimen cubano achaca apagones a “demandas y consumos de electricidad” superiores a sus pronósticos

En el mes de julio se han registrado “elevadas demandas y consumos” de electricidad en el país, motivo por el cual el régimen cubano analizó con expertos del Consejo Energético Nacional las causas de este “comportamiento” que marca un récord para el sistema eléctrico nacional (SEN).

Así lo resaltó el Noticiero de la Televisión Cubana en un reporte que se hizo eco de las justificaciones de los dirigentes cubanos, que trasladan a los ciudadanos y las empresas la responsabilidad de su ineficacia e incapacidad para estabilizar el SEN, aduciendo niveles desorbitados de consumo, causa -según ellos- de los apagones.

“Los mayores valores son alcanzados en horas de la madrugada y en el pico nocturno”, señaló el medio oficialista, enfocando a aparatos de aire acondicionado en una elipsis que los presentó como los equipos responsables de los elevados “consumos de electricidad” en el país.

Alfredo López Valdés, director de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE), consideró que “el aire acondicionado es nivel de vida, y el país ha importado muchos en los últimos cuatro años. Eso está produciendo que en la madrugada haya una carga que antes no habíamos tenido”.

“El primer asunto es la temperatura a la que se regula el equipo. La temperatura ideal es 24 grados, no tiene ningún sentido poner 16 grados. Estas medidas permiten dos cosas: ahorrar electricidad ¡y que el equipo dure más!”, indicó el directivo, advirtiendo a sus propietarios –los que los pagaron- que se trata de “equipos costosos”.

El “uso racional y eficiente de los equipos de clima” tiene otras ventajas, según los dirigentes cubanos, reunidos en un salón climatizado a 22 grados, como se pudo apreciar en el reportaje.

“Se ahorra combustible el país y tiene un beneficio para los 11 millones de cubanos en el sentido de que hayan menos apagones”, insistió López Valdés, quien recomendó aplicar la misma lógica a los refrigeradores.

Según el ingeniero que dirige la UNE, “la regulación térmica del refrigerador no hay por qué ponerla al máximo de frío en la parte de abajo. Hay que ponerla en una temperatura de acuerdo a los alimentos que uno vaya a conservar”. Muchos cubanos en redes sociales se refirieron a esta recomendación como una burla, teniendo en cuenta la crisis, la inflación y la escasez de alimentos en la isla.

El análisis del Consejo Energético Nacional del régimen cubano se resume en dos consejos básicos y una explicación de los apagones que vuelve a situar la responsabilidad de los mismos en el consumo de los clientes y la necesidad de ahorrar, y no en el deterioro y colapso de las infraestructuras energéticas del país.

“Si tú pones la temperatura adecuada, la máquina trabaja menos. Tiene como beneficio para la persona que el equipo le va a durar más, va a tener más años de vida. Tiene como beneficio que pagas menos electricidad. Y tiene como beneficio para el país que hay menos consumo y, por lo tanto, menos posibilidad de apagar”, concluyó López Valdés.

Asimismo, pidió a las entidades estatales que se ajusten al consumo planificado. “No hay manera de servir más que el plan. Incluso para servir el plan todo el mundo sabe el país bloqueado como está. Y con el combustible más caro”, explicó el directivo.

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, aseguró que todas las producciones y servicios de las empresas estatales están restringidos para no afectar a la población con más apagones.

“Eso es un dato que hay que conocer. Por lo tanto, el sector que está consumiendo tiene que hacer también su esfuerzo para reducir el consumo y la demanda”, dijo el ministro del ejecutivo de Miguel Díaz-Canel.

Según el miembro del secretariado del Comité Central y jefe de su departamento económico-productivo, Joel Queipo Ruíz “el país ha hecho un esfuerzo para no afectar el consumo y se está asegurando el suministro”.

“Lo que nos queda ahora es consumir menos. Y ese es el llamado que estamos haciendo para todo el país”, dijo el cuadro del Partido Comunista de Cuba.

El Consejo Energético Nacional se reunió en un salón climatizado para venir a contar lo mismo que cuenta el régimen cubano año tras año: que hay que ahorrar si se quieren evitar los apagones.

Lo decía a comienzos de julio un "cerebro" del régimen cubano. "Cuando la demanda sigue aumentando y usted tiene una capacidad de generación determinada, lo único que nos puede salvar a nosotros es el ahorro, el uso más racional de la energía", dijo el exespía Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución.

No hacía falta una reunión de "expertos" para decir a los cubanos lo mismo que dijo a los guantanameros a mediados de junio la Empresa Eléctrica de esa provincia.

"No tiene caso poner el clima a 16C, nunca va a llegar y por eso se va la luz en los barrios, porque todos traemos los compresores sobrecargados trabajando a marchas forzadas. Así que si no quieren que se vaya la luz otra vez en el barrio, ayuden no bajándole más grados de los recomendados a su equipo de clima".