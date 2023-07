Aparatoso accidente deja al menos un muerto y un auto destrozado cerca de Miami

Un aparatoso accidente en la tarde de este miércoles dejó al menos un muerto y un auto destrozado muy cerca de Miramar, en el condado Broward del sur de Florida.

El video fue grabado por una conductora que pasó por la zona del accidente y afirmó que seguramente había algún muerto por la magnitud del choque. Luego otro testigo del hecho confirmó el deceso del conductor.

En la escena se ve una camioneta roja que impactó contra un poste del separador vial y quedó con la parte delantera destrozada y quemada.

Las autoridades locales se encontraban ya en el lugar.

No ha trascendido información sobre los tripulantes del vehículo siniestrado, solo el testimonio de un testigo que pasó una hora detenido en el tráfico a causa del incidente y aseguró que el cuerpo sin vida del chofer estaba aún dentro del auto cubierto con una lona amarilla.

"Cuando pasé por el cuerpo estaba todavía en el coche cubierto con una lona amarilla, yo estaba atrapado en ese tráfico durante una buena hora, que acaba de pasar cuando pasé por ella, RIP a ese hombre", dijo.

Hace tres días también se reportó un aparatoso accidente entre un ciclista y una camioneta en Miami, sin que se reportaran lesiones o daños materiales.

Un video circulado en Instagram este sábado en la cuenta "Only in Dade" mostró al ciclista, un repartidor de comida a domicilio, incrustado contra la parte delantera del auto por no respetar la señal de "Alto" del semáforo en rojo.

El lunes otro hombre tuvo que ser transportado este lunes por aire al hospital luego de quedar atrapado en su auto tras un aparatoso accidente en un cruce de ferrocarril de Opa-locka.

El accidente que involucró a otro vehículo en un cruce en los carriles hacia el sur de Northwest 32nd Avenue, justo al norte de 125th Street, informaron medios locales.