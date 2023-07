Cubana identifica a familiares que murieron tras caer a río en Sancti Spíritus

Una cubana que perdió a varios miembros de su familia en un trágico accidente de tránsito ocurrido este miércoles en Sancti Spíritus, cuando el vehículo en que viajaban cayó desde un puente sin barandas y fue arrastrado por la corriente del río Yayabo, ofreció un desgarrador testimonio en redes sociales.

La internauta, identificada como Saily Alba Álvarez, detalló cómo se enteró del lamentable incidente que le arrancó de golpe a varios de sus parientes.

"Ayer, sobre las seis de la tarde, recibí una llamada de mi esposo diciéndome que volviera rápido a casa que había ocurrido una desgracia muy grande. Cuando estuve frente a él, me dijo que mi prima Mari se había matado en un accidente. Luego un vecino, casi al momento, dijo que no era Mari, que era mi tía...y un tercer vecino dijo que toda la familia. Ha sido, sin dudas, el peor momento de mi vida", relató en Facebook la internauta.

La mujer, todavía conmocionada por lo sucedido, añadió que luego las noticias fueron llegando con claridad.

"Ellos fueron al río Yayabo en una camioneta. Nosotros conocemos esa zona. Somos de allá. Se fueron después de almuerzo y ante 'las aguas' decidieron regresar a casa rápido. Al cruzar un puente pequeño, entre Yayabo y Las Tosas, la camioneta al parecer se volcó y ocurrió el desastre. Murió Marta, la esposa de mi tío; Ale, el esposo de Mari; mi prima y dos niños, Aldito y Keduar, hijos de cada una de mis primas", agregó.

"Esta mañana Marta fue a mi casa a ver a mi mamá y conversaron y se rieron y tomaron café y ella dijo: 'me voy rápido porque nos vamos para el río'. Siento mucho escribir esto. Es terrible lo que ha pasado y desesperante", precisó Saily.

"La muerte siempre sobrecoge y deja este pesar. Yo que me tiré al piso gritando cuando pensé que mi primita, que nos criamos juntos ya no estaba... Tuve que escuchar luego nombre tras nombre. Mi tío del alma, mi padre, mi madre...el dolor no se escribe. No tiene nombre. Perdón. Estaré de luto por los míos", concluyó Saily su mensaje, con el que intentó responder a varias personas que en las últimas horas le habían escrito en privado para interesarse por lo sucedido y enviarle condolencias.

Captura de Facebook/Saily Alba Álvarez

Otra publicación en Facebook identificó a uno de los fallecidos como Aldo Rodríguez, de 16 años, estudiante del Preuniversitario Honorato del Castillo Cancio; nombre de pila que coincide con el de una de las víctimas mencionadas por Saily.

El joven de la foto es una de las víctimas mortales del trágico accidentes (Captura de Facebook/Alexander Fábregas)

Imágenes publicadas en redes sociales por residentes en la zona confirman la inmensa crecida del río Yayabo este miércoles, que tomó por sorpresa a vecinos que viven cerca de sus márgenes.

Las cuatro personas -incluidos dos menores- en el poblado de Las Tosas, cuando el conductor de un camión privado en el que viajaban 10 personas intentó cruzar un río crecido sobre un puente sin barandas. Durante el cruce, el chofer perdió el control del vehículo, que se salió de la vía y fue arrastrado por las aguas con todos sus ocupantes.

Los dos menores fallecidos fueron Aldo, de 16 años, y Keduar, de cuatro años. Los otros dos fallecidos fueron un hombre de 49 y una mujer de 61.

De acuerdo con una fuente consultada por CiberCuba en Sancti Spíritus, el adolescente se ahogó tratando de rescatar a la novia, que sí logro salvarse y se encuentra ingresada en el Hospital Pediátrico de Sancti Spíritus. La muchacha, que es también menor de edad, está muy golpeada pero sin peligros para su vida.

Otros dos menores -un niño de ocho años y una niña de nueve- fueron llevados al Hospital Pediátrico Provincial bajo observación médica, aunque no sufrieron lesiones, según una nota publicada por el Ministerio del Interior (MININT).

El trágico suceso se encuentra bajo investigación

También este miércoles, otro devastador accidente acabó con la la vida de una estudiante universitaria y dejó heridas a otras cuatro personas, tras volcarse un jeep en un tramo de la carretera entre San Antonio del Sur y Macambo, en Guantánamo.

Los accidentes de tránsito se han disparado de una manera alarmante este año en Cuba. Al menos 3,620 incidentes viales se registraron en los primeros cinco meses, con saldo de 290 fallecidos y 2,807 lesionados. Las autoridades cubanas no han actualizado los datos de accidentalidad hasta la fecha.Entre enero y mayo de 2023 ocurrieron 3,620 accidentes de tránsito en la isla, que dejaron de saldo 290 muertes y 2,807 lesionados, según cifras oficiales.