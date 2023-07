Vecinos protestan por falta de agua en Alamar

Un grupo de vecinos residentes en la zona 12 de Alamar, en el habanero municipio Habana del Este, protagonizaron una protesta en la noche del martes tras permanecer varios días sin agua potable en sus hogares.

"Yo lo digo y no es matraca mía, la cosa está en candela. Anoche pitó la olla de Alamar en la zona 12", apuntó en Facebook la activista Diasniurka Salcedo Verdecia, quien compartió imágenes en las que se vio a un grupo de personas reunidas en la calle y a varios policías conversando con ellos.

"Hace 15 días que no hay agua, yo soy una anciana, soy diabética, no hay agua para cocinar, ni para bañarse, ni nada. Entonces la mitad de la gente fueron allí", confirmó en declaraciones a Martí Noticias una vecina que reside en el edificio H-15, uno de los dos que se encuentra afectado por la falta de agua desde hace dos semanas.

"Es demasiado, mi familia, todos pelearon en la revolución, y yo estoy con esto... pero no se puede vivir engañado, que no hay agua. A las 11 de la noche ya había venido el agua. Yo hace 42 años que vivo aquí, en la zona 12, en el H-15, y sé que la cisterna está muy alta y entonces el agua no sube", añadió la señora.

"En Alamar hay problemas del agua en todas las zonas... no es un problema de ahora, sino de hace varios años", indicó al citado medio otra testigo, quien aseguró que en la noche del mismo martes las autoridades mandaron pipas a la zona para resolver el problema de forma puntual.

La activista Ketty Menéndez, residente en Alamar, dijo que la protesta fue en el lugar donde hay un parque infantil y está la parada de la ruta de ómnibus 26, y precisó que era una manifestación de vecinos que residen en el edificio H-15 y H-16.

Agentes de la policía llegaron a la zona 12 de Alamar, pero no hubo detenidos durante la protesta.

"Llegaron las patrullas y parece que por el miedo empezaron a dispersarse", dijo Menéndez a Martí Noticias. No obstante, los vecinos consiguieron que las autoridades trajeran pipas de agua.

En los foros donde se ha compartido la noticia en redes sociales, varios residentes en Alamar apuntaron que la escasez de agua es común a varias zonas de ese barrio del este habanero.

La crisis de abasto de agua se extiende por casi toda la isla en las últimas semanas, lo que ha motivado alguna que otra manifestación de descontento popular por esa razón.

A finales de junio, una madre bloqueó una calle en La Habana Vieja con sus dos hijas menores y envases vacíos para reclamar agua potable y el fin de los continuos cortes de electricidad en ese municipio. Después de la protesta las autoridades enviaron una pipa de agua y prometieron restablecer la electricidad en ese municipio.

Ese mismo día, vecinos de Boyeros, en La Habana, también protestaron por la escasez de agua, durante una visita a ese municipio del primer secretario del Partido en la provincia, Luis Antonio Torres Iríbar.

A comienzos de este mes, desesperados por la falta de suministro de agua, una familia cubana colocó un enorme cartel en el balcón de su vivienda en el municipio Colón, en Matanzas, con una petición de ayuda. Según trascendió en redes sociales, momentos después aparecieron dos pipas de agua para el edificio.

Desde el gobierno afirman que en la crisis del abasto de agua, en el caso particular de La Habana, ha influido sobre todo el elevado número de averías en los equipos de bombeomotivadas por descargas eléctricas, a lo que se suma en menor medida un descenso en los embalses superficiales de la provincia.