Mujer lucha por evitar muerte de sus perros que atacaron a empleada del condado en Miami

Una vecina de La Pequeña Habana lucha por evitar que le sea aplicada la eutanasia a sus dos perros luego de que atacaran a una empleada del condado de Miami-Dade.

Aura Cariño comentó entre lágrimas, en un reportaje del canal Local 10, que Mia, de 5 años, y Bella, de 2, los dos bulldogs americanos que atacaron recientemente a una trabajadora de cumplimiento de códigos, son como sus bebés.

“Para mí ha sido un golpe duro”, dijo Cariño en español, refiriéndose a la decisión de los Servicios para Animales de Miami-Dade de aplicar la eutanasia a los perros.

Las dos perras fueron decomisadas en junio pasado, luego de que la empleada del condado perdiera parte de la oreja en el ataque.

Cariño aduce que la empleada abrió “la cadena” y que el vídeo de vigilancia muestra a la empleada del condado abriendo la puerta principal de la casa y no cerrándola cuando se alejó.

“La mujer tuvo la culpa”, dice la afligida dueña de las perras, quien corrió detrás de los perros para intentar detenerlos gracias a lo cual la empleada del condado pudo correr dentro del coche.

El condado de Miami-Dade también quiere que Cariño pague la eutanasia de sus perras, pero ella planea apelar la decisión y ha lanzado una campaña de GoFundMe para cubrir los costos legales.

A inicios de julio, una cubana fue atacada brutalmente por dos perros cuando salía de su casa para ir hacia su trabajo en Miami.

La víctima se nombra Gemma García, de 53 años, y fue ingresada en el hospital Jackson Memorial con lesiones en el brazo y la mano derechas, las piernas y la espalda.

“Me atacaron, me tiraron al piso, me atacaron los dos a la misma vez. Eran bastante corpulentos, uno me atacó por un brazo y el otro por la pierna...”, contó la mujer que sobrevivió gracias a la intervención de un transeúnte.

Minutos después de la agresión, la policía acudió al lugar. Un oficial agarró a uno de los perros, pero otro tuvo que dispararle al segundo animal cuando trató de morderlo. Los dos canes lograron escapar, sin heridas.

Se ignora porque estaban sueltos ni su procedencia.