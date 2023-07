Se extiende crisis por falta de efectivo en Cuba

Reportes de varias provincias cubanas indican que la falta de efectivo en los cajeros automáticos es generalizada y agrava el panorama de miles de familias en la isla.

Desde Santiago de Cuba, varios municipios de Holguín, Las Tunas y otras provincias pueden leerse publicaciones en Facebook de personas desesperadas porque han tenido que pedir dinero prestado para poder alimentar a sus hijos desde el inicio de los días feriados con motivo del 26 de julio.

"Niquero... no hay cajeros automáticos y hoy no se extrae dinero en este banco...", denunció una internauta en la red social.

Publicación en Facebook

Al comentario de un hombre que sugirió que algo andaba mal en ese pueblo, la autora de la publicación contestó: "maestro, con todo respeto. Algo anda mal en Cuba. porque eso está sucediendo en todo el país. No previeron dejar efectivo en los cajeros para los días feriados. Hay persona que tienen todo su dinero en pensiones y salarios. Eso es casi un crimen".

"Alguien me puede decir en qué cajero de Santiago de Cuba hay dinero ahora mismo", preguntó otra internauta en su muro de Facebook. "Cada día más insoportable sacar efectivo", respondió una de sus seguidoras.

Publicación en Facebook

En Las Tunas "los bancos no tienen dinero en los cajeros automáticos, lo que hace que jubilados y pensionados, entre otros, formen largas colas desde muy temprano para intentar cobrar", dijo el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en la misma red social.

Por su parte, el internauta Omar Sanchez dijo en su muro que "después de una casi una semana con los cajeros rotos, hoy logra funcionar uno".

"Así continúan los logros de esta Revolución, sabrá Dios cuántas familias tuvieron que pedir dinero prestado para poder dar de comer a sus hijos en estos agobiantes días donde la dictadura jugaba con el dinero del pueblo. Esto solo pasa en Cuba, el país donde para todo es un problema, no hay nada bien organizado, no se hace nada pensando en el pueblo", afirmó.

Publicación en Facebook

La periodista independiente Yoani Sánchez resumió la crisis extendida a varias regiones del país que "no hay dinero para comprar dinero", en referencia a las personas que tampoco han podido acceder a la moneda libremente convertible, obligatoria para comprar en las tiendas surtidas del país.

"El dólar y el euro siguen subiendo en #Cuba pero la gente no tiene billetes en efectivo en pesos cubanos para comprarlos. Muerto el peso se acabó la rabia, se dicen algunos", apuntó Sánchez.

Publicación en Facebook

Estas denuncias se han vuelto frecuentes en los últimos meses, pues en varias ocasiones los cubanos no han podido cobrar sus salarios por los problemas generados con los cajeros.

La situación genera desconfianza en el sistema bancario de la isla, donde paradójicamente el gobierno afirma que inició un proceso de bancarización de la economía en el que las personas podrán tener acceso a su dinero a través de tarjetas magnéticas.

El ministro presidente del Banco Central de Cuba (BCC), Joaquín Alonso Vázquez, informó la semana pasada que desde 2020 los cubanos han retirado más de 1000 millones de pesos que no han vuelto a ingresarse en las entidades bancarias de la isla, un proceso que viene acumulándose desde 2020 y eleva el déficit fiscal.

"Ese efectivo que salió del BCC por la vía de extracción de salarios, extracciones de cuentas de actores económicos para comprar mercancías, pero no regresó. No lo hizo porque no hubo una acreditación después de realizar un proceso comercial", puntualizó sobre este problema, que va aparejado a la pérdida de confianza de la población y sus actores económicos en las instituciones bancarias del país.

Al respecto, propuso "un proceso de bancarización de las transacciones, de los cobros y pagos que se ejecutan entre la población y los actores económicos, que no es abrir una cuenta de banco a un cliente, sino la bancarización de las transacciones para que los cobros y pagos que se ejecutan entre todos los actores económicos o entre la población y los actores económicos, se hagan usando los instrumentos de crédito existentes como cheques, cartas de crédito, etc", explicó.

La crisis generalizada en la isla es tal, que este sábado trascendió que algunos cajeros están emitiendo billetes impresos por una sola cara por falta de tinta en el país.