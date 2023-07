Colapso en registros civiles cubanos: “Hasta tres meses y más para una inscripción de nacimiento”

Los servicios en los registros civiles cubanos están colapsado por el incremento de trámites en esas oficinas en los últimos dos años que han conllevado a la espera de “hasta tres meses y más para obtener una inscripción de nacimiento”, según prensa oficialista.

“Reventa de turnos, listas clandestinas, demora en los servicios, falta de profesionalidad en algunos trabajadores, trámites fuera de término, documentos con errores o que no llegan nunca al cliente, constituyen historias que se repiten, una y otra vez, de un extremo a otro del país”, apuntó este lunes el diario oficialista Granma en un reporte sobre el servicio en las oficinas del Registro del Estado Civil en Cuba.

También el citado medio expone que el servicio se ha vuelto aún más crítico, en los dos últimos años, a raíz del incremento de las solicitudes de trámites asociados a procesos migratorios, además del cúmulo tradicional de otras certificaciones para trámites en notarías, bancos o en la Vivienda, que incluyen actas de nacimiento, de soltería, de matrimonio o de defunciones.

A la avalancha de solicitudes de certificaciones se suma la escalada de las carencias materiales y de personal en esas oficinas, subraya el reporte, en el que se pone de ejemplo a Pinar del Río, donde en 2022 se recibieron 132, 825 solicitudes de certificaciones, más del doble de las que se hicieron en 2021.

"Eso fue algo que nos sobrepasó como institución", admitió la jefa del Departamento de Notaría y Registro Civil en la Dirección Provincial de Justicia en esa provincia, Maridel Guanche.

Guanche reconoció que ante tal cúmulo de solicitudes fue imposible atender todos los casos, y al cierre de ese año quedaron pendientes más de 26,300; es decir una de cada cinco solicitudes se quedó sin procesar, refirió el medio oficialista que en este análisis "crítico" soslayó el tema de la corrupción, que también tiene alta incidencia en la calidad de los servicios, ya que no son pocas las denuncias sobre "la prioridad" de los que tienen padrinos que puedan "ayudar" a sacar las certificaciones.

La misma situación se replicó en el otro extremo del país, en la provincia de Granma, donde también la demanda de servicios se multiplicó exponencialmente en relación con los recursos humanos y técnicos disponibles, según el director municipal de Justicia en Bayamo, Sandro Pérez Romero.

Entre enero y marzo de 2022 se respondieron unas 2, 663 notificaciones, y en igual periodo de este año ya ascendían a 6,661, expuso Pérez Romero, quien añadió que allí triplicaron la cantidad de trámites “con los mismos medios tecnológicos –casi todos obsoletos y con un servicio de impresión deficiente– y con menos trabajadores”.

Además, reconoció la falta de personal especializado, que no se forma de un día para otro, para agilizar el servicio, ya que de “10 notarios que lleva el municipio, están prestando servicio tres, y de cinco registradores, solo hay dos”.

Otro servicio cuestionado en el citado medio fue el de los trámites online, sobre el que dijeron que “no ha tenido todo el efecto esperado. De ahí que muchas personas sigan optando por acudir a las oficinas”.

Sobre este servicio online, la técnico jurídico del Registro del Estado Civil de Bayamo, Ana Yanet Tamayo Urquiza, dijo que “una de las principales dificultades que enfrentamos es el propio formulario de la página, el cual no hace especificaciones de algunos datos que son necesarios que los usuarios pongan, y muchas veces esos casos no proceden, y el solicitante no tiene cómo saberlo”.

Dijo, además, que “es por ello que cuando las personas vienen al registro se incomodan, porque no entienden que después de tres o cuatro meses aún no tengan respuesta de su trámite, o incluso deban hacerlo de nuevo”.

Urquiza reconoció también otros problemas de la plataforma digital del Ministerio de Justifica, la cual ha estado limitada hasta por el déficit de electricidad y la inestabilidad con la conexión, que hace que el sistema quede inactivo hasta tres a cuatro veces al día.

“Nosotros tuvimos una avalancha de solicitudes justo en el periodo más crítico de los apagones, por lo que se nos acumularon más de 4,000 casos pendientes, incluidos los de las personas que luego vinieron a realizar sus trámites de forma presencial, y quedaron esos casos en una especie de impasse en la plataforma”, concluye la especialista.