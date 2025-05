Apagón total en Baracoa: “No se puede más, entreguen el país”

Calle de la ciudad de Baracoa, en Guantánamo Foto © Facebook/RadioBaracoa

Vídeos relacionados:

La crisis energética tocó fondo en el municipio de Baracoa, en Guantánamo, cuya población sufre un apagón general desde este miércoles, que se extenderá por los próximos días.

En la ya crónica debacle del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), el anuncio de la Organización Básica Eléctrica (OBE) del municipio oriental augura que la crítica situación no tendrá cotas, y las próximas horas, días…, y presumiblemente semanas, serán muy aciagas para los habitantes de esa región, pues apenas dispondrán de electricidad.

Lo más leído hoy:

Captura de Facebook/Primada Visión

Un escueto comunicado en redes sociales de la empresa estatal encargada del servicio eléctrico en Baracoa afirmó que “debido al déficit de generación, es imposible cumplir con la habitual rotación de los bloques” en la programación de apagones.

De acuerdo con la información, “en la medida de lo posible se establecerá el servicio en los circuitos que más tiempo de apagado tienen, por un período de dos horas, si las condiciones lo permiten”.

La entidad indicó que “en estos momentos, sólo se aseguran los servicios vitales, como el hospital”, y advirtió que “esta situación se mantendrá para los próximos días”, sin precisar cuántos.

El aviso no tomó por sorpresa a los habitantes de Baracoa, quienes como millones de cubanos sufren cada día tandas infinitas de cortes eléctricos que les impiden realizar las actividades más esenciales, como cocinar, conservar los alimentos y dormir.

En los comentarios a la publicación primó la indignación, el descontento, la angustia y la resignación de numerosas personas ante el tétrico panorama, además de las críticas a las autoridades por su ineptitud para solucionarlo.

“Digan la verdad: que la situación irá empeorando progresivamente hasta dejar sin servicio el municipio, porque es la gran realidad que todo irá para mal y la gente sufriendo de muchas carencias, dentro de ellas la alimentación, y los dirigentes desde el primero hasta el último insensibles ante todo lo que ocurre, sólo amenazas para tratar de no perder el control”, opinó un padre de familia.

Más abajo, una maestra fue concluyente: “Ya esto está fuera de control”.

“La poca comida que se puede conseguir, ¿cómo se conserva?”, preguntó una joven estudiante, preocupación que compartieron varios ciudadanos: “Con dos horas de corriente, cómo ustedes creen que las personas van a conservar los alimentos”.

“Tendrán que suspender las clases y todos los trabajos, qué trabajador está en casa para que en dos horas pueda elaborar algo de alimentos para sus hijos, ancianos y demás familiares”, cuestionó otra.

Desbordados por la ira y la impotencia, algunos abogaron por “soluciones” drásticas: “Ya mejor no la ponen y listo. Por eso es que este país está así”; “Mejor quítenla completa y no cobren más luz. Hasta cuándo va a ser la falta respeto al pueblo de Baracoa, quieren ahorrar con ese municipio”; “Bueno, que ya no pongan más la corriente, que recojan los cables para coger los postes para leña porque ya ni leña aparece”…

“Falta de respeto al pueblo es lo que son, no respetan al pueblo, nos están matando poco a poco y nos quedamos de brazos cruzados porque todo es amenaza y amenaza, hasta cuándo es que nos van a tener así”, arremetió una joven madre.

“Lo de ustedes no tiene nombre, acaben ya de largarse y entregar el poder, si total, qué más puede pasar de lo que se está viendo hoy en día”, exigió un hombre a las autoridades.

“No hagan sufrir más al pueblo, hasta cuándo, entreguen el país a ver si se termina este sufrimiento”, demandó otro.

La víspera, marcó un punto crucial en la crisis energética que sufre Cuba, con el SEN otra vez al borde del colapso. Para el martes, la Unión Eléctrica (UNE) había pronosticado una afectación superior a los 1,700 MW. Los reportes ciudadanos en redes sociales confirmaron el apagón generalizado en todo el país, sin horarios definidos ni respuestas claras por parte de las autoridades del régimen.

Las principales causas del problema incluyen averías en la unidad 3 de la central termoeléctrica de Cienfuegos y en la unidad 2 de la CTE Felton, en Holguín; cinco unidades fuera de servicio por mantenimiento en Santa Cruz, Nuevitas, Cienfuegos y Renté, y 289 MW inactivos por limitaciones térmicas.

Aunque los 12 parques solares recién inaugurados aportaron 1,233 MW/h este martes, tal generación sigue siendo marginal frente a una demanda nacional desbordada. Sin una solución estructural ni inversión suficiente a la vista, el apagón ya no es una contingencia, es la nueva normalidad.

Este miércoles, los cubanos vuelven a enfrentar otra jornada nefasta, marcada por apagones sin límites y extendidos a todo lo largo y ancho de la isla.

La UNE anunció una afectación máxima de hasta 1,770 MW durante el horario pico nocturno, como resultado de un severo déficit de generación en el SEN. La demanda estimada es de 3,500 MW, sin embargo, la disponibilidad será apenas de 1,800 MW.

Mientras, el discurso oficial del régimen cubano vuelve a manipular al pueblo con la promesa de que habrá menos apagones en el verano, alimentando la esperanza de un futuro mejor. Según el periódico oficial Granma, el gobierno trabaja en una estrategia “gradual” para recuperar el sistema eléctrico, aunque los propios funcionarios del Ministerio de Energía y Minas reconocen que, a corto plazo, los apagones no disminuirán.

La meta del régimen para el verano es reducir los apagones a un promedio de cuatro horas diarias por cliente, aumentando la generación en 13 GWh y controlando el crecimiento del consumo.

Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba y los apagones en Baracoa