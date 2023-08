La Diosa: "Faltaba yo de Barbie"

Tan solo unas horas después de haberse mostrado con el pelo corto, La Diosa sorprendió con nuevo look: esta vez con largas trenzas y a lo Barbie.

Siguiendo los pasos de otras celebrities que se han rendido a la nueva moda en redes tras el estreno del live action protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling, La Diosa mostró su look "de Barbie", obra de Yoel Fashion, responsable de muchos de sus estilismos.

Con ajustado pantalón tipo encerado y camiseta corta con dibujo de la icónica muñeca de Mattel, la cantante cubana baila y posa, mientras suena de fondo su próximo estreno: "Hombre que no baje al pozo".

"Faltaba yo de Barbie", dijo al compartir el vídeo.

"Diosa me encanta ese look de Barbie"; "Bellísima"; "Te Felicito"; "Muy linda, felicidades, excelente cambio de look"; "Muy lindo que te quedó ese pelo me encanta"; "Me encanta ese look"; "El pelo te queda hermoso, te ves mas juvenil"; "Qué Barbie más hermosa mi diosa mi ídola quedaste preciosa mi vida un besito mi corazón"; "Esa es la actitud, disfruta tu carrera y deja los envidiosos que se maten solos"; "Ese pantalón que perro"; elogiaron algunos.

Otros, en cambio, le reprocharon el uso de filtros: "Alguien le diga que no use filtro"; "Hija cuidado con el filtro"; "¿Qué filtro usa nuestra Diosa?"; "El filtro es demasiado, qué horror"; "Casi eres un ser de luz de tanto filtro"; "Estás abusando tanto de los filtros que ya te pareces a La Machi "; "Es verdad que los filtros hacen maravillas", señalaron.

Tras este post, Baby Lores anunció que la bachata que han grabado juntos vería la luz este viernes.

Mientras, La Diosa sigue animando a sus fans a bailar el adelanto de su nuevo sencillo "Hombre que no baje al pozo".