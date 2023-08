La Diosa reconoce su peor fallo: "Pierdes la identidad por tal de agradarle a alguien"

Las aguas ya se han calmado luego de que La Diosa decidiera volver a su naturaleza explosiva y renunciara a convertirse en esa artista más reposada, calmada y sin decir malas palabras que sus seguidores querían ver; pero algo le ha quedado muy claro, y es que no puede renunciar a ser quien es.

Las recientes polémicas en las que se vio envuelta la hicieron comprender que fue un error querer cambiar y sobre todo intentar ser diferente para complacer a otros, y así lo dijo en una reciente entrevista para el canal de YouTube “Moliendo Chatarra Podcast”.

“Mi peor fallo fue que yo quise cumplir con lo que quería el público de mí, que me decían `Diosa cambia, Diosa bájale dos rayas´; y te juro por Dios que yo los tengo tan dentro de mi corazón que para mí son importantes, que les quise hacer caso y fue un error”, reconoció la artista.

La intérprete de “Me dio la gana” explicó en la entrevista que “fue un error 100 por ciento porque llegó un momento que ya yo no sabía ni cómo comportarme porque como no estoy funcionando con mi cabeza y estoy escuchando las opiniones de todo el mundo, yo no sabía cómo reaccionar”.

“Me sentí perdida, yo nunca había sentido una cosa como esa que tú pierdes la identidad por tal de agradarle a alguien (…) Hoy por hoy te digo que es un error, porque allí empezaba a cometer equivocaciones, una detrás de la otra, porque no sabía cómo funcionar, no me estaba escuchando a mí, estaba escuchando a todo el mundo y quería quedar bien con todo el mundo”, añadió la cantante.

La Diosa se percató de su error justamente después de darse un duro golpe: “Te tienes que mirar en el espejo y decir viste quién coño tú eres pa´ tú estarle haciendo caso a todo el mundo. Tú tienes que ser tú todos los días de tu vida (…) Tú estás tratando de ser quien tú no eres”.

“¿Cómo conocimos a La Diosa? Esa Diosa gritona, polémica, como te dé la gana verla, y entonces esa Diosa quiso ser Barbie. No asere La Diosa no es Barbie, La Diosa es una mujer fuerte”, sentenció la artista que además aseguró no va a buscar polémica con nadie, pero el que la busque la tendrá.

Todo parece indicar que después de este mal rato en el que otra vez la llenaron de críticas, la cantante no está dispuesta a abandonar su forma de ser ni en las redes ni en su música.