Identifican a cubano que murió tras saltar de un camión en la Autopista Nacional

Un cubano que falleció en la madrugada de este lunes en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la Autopista Nacional, cuando fue aplastado por el camión en que viajaba, fue identificado como Marley Cruzata González, de 48 años y residente en Mayarí, en la provincia de Holguín.

Una nota de condolencias publicada en Facebook por el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) de ese municipio, precisó que Cruzata González formó parte del equipo provincial de béisbol de Holguín en el año 2000.

La nota añade que Marley Cruzata en el momento del siniestro se dirigía a ese municipio holguinero procedente de La Habana. Sus restos mortales se encuentran refrigerados en espera de la llegada de su hija desde el extranjero.

Captura de Facebook/INDER-Mayarí

En las últimas horas decenas de personas han manifestado pesar por la muerte de Marley Cruzata en los diferentes foros en redes sociales donde se ha informado del trágico accidente, donde muchos destacan su jovialidad, su sentido del humor y otras características que lo convirtieron en alguien muy querido.

"Nos conocimos hace muchos años, fuimos trabajadores forestales juntos además compañeros en la ECOI 16 de Mayarí, en la construcción de la Presa Mayari y luego en la ECOI 17 en la UEB de Hidrología, en Mayarí. Mantuvimos buenas relaciones personales y de amistad y es por eso que hoy también estoy con el alma enlutada", lamentó un allegado al fallecido, en medio de muchos comentarios que lamentan el trágico deceso.

El accidente ocurrió en la madrugada del 7 de agosto a la altura del kilómetro 259 de la Autopista Nacional, cuando el conductor de un camión que iba cargado con mercancía de una MIPYME perdió el control del vehículo, que se volcó.

Parte del vehículo siniestrado (Facebook/Accidentes Buses & Camiones)

"En la cabina iban el chofer y dos acompañantes. Uno de los acompañantes al ver que el camión iba sin control, se tiró, y al momento del camión volcarse, el que se tiró cayó debajo del camión", relató este lunes en el grupo de Facebook Accidente Buses & Camiones un testigo, quien precisó que el trágico suceso ocurrió sobre las 3 am.

La misma fuente añadió que sobre las 5 am encontraron el cuerpo sin vida de Marley debajo del camión.

Imágenes publicadas en redes sociales muestran el estado en que quedó el vehículo, que debió ser incorporado por una grúa.

Varias fotos publicadas en el grupo de Facebook Accidentes Buses & Camiones confirman que el vehículo pesado transportaba mercancía.

El testigo que dio cuenta inicialmente del accidente elogió la rapidez con que llegó una patrulla de carretera e incluso una grúa Kato que debía levantar el camión en peso, así como la rápida presencia de los bomberos, pero criticó la actuación de Criminalística y de los peritos de guardia.

A su llegada tardía a la escena se sumó el detalle de la lentitud en determinar si el accidente era en el municipio Ranchuelo o en Santa Clara, en ambos casos en Villa Clara.

"La cosa no es que si pertenece aquí o pertenece allá, la cosa es darle solución al problema, y rápido, porque al final es un cuerpo humano el que está ahí tirado, aplastado; que está sin vida, correcto, pero merece respeto y no estar ahí tantas horas esperando por unas personas que no se ponen de acuerdo" concluyó el internauta.

Entre enero y mayo de 2023 ocurrieron 3,620 accidentes de tránsito en la isla, que dejaron de saldo 290 muertes y 2,807 lesionados, según cifras oficiales.