Aparatoso accidente en puente de Holguín

Estado en que quedó el camión al borde del río

Al amanecer de este miércoles, un camión de la Empresa Eléctrica se volcó al intentar cruzar el puente de la calle 27, en el reparto Pueblo Nuevo de Holguín, justo frente a los restos de la antigua fábrica de sarcófagos.

La estructura, visiblemente deteriorada desde hace meses, colapsó parcialmente bajo el peso del vehículo, provocando el accidente. Según testigos presenciales, los ocupantes lograron salir a tiempo y no se reportaron heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, el camión perdió el control tras caer en un hundimiento profundo a la entrada del puente, cuya superficie había sido levantada por las lluvias recientes y el paso del huracán Melissa.

El conductor presuntamente circulaba a baja velocidad debido a las condiciones del tiempo, pero la entrada del paso cedió por el peso del vehículo y su carga, presuntamente transformadores.

Fuente: Captura de Facebook/Alexander Ríos Cruz

“El señor conducía despacio por la lluvia en ese momento y la entrada al puente está dañada. Cedió por el peso”, relató Arturo Manuel Batista, quien presenció el suceso.

Las imágenes del siniestro circularon rápidamente en redes sociales y generaron una oleada de reacciones.

El accidente, aunque no dejó víctimas fatales, ha sido interpretado por la comunidad como una advertencia clara de lo que podría suceder si no se actúa con urgencia.

“Ese puente quedó arrasado con el ciclón. Era solo cuestión de tiempo”, comentó una vecina del lugar.

Denuncias previas e inacción oficial

Vecinos del reparto Pueblo Nuevo habían advertido reiteradamente sobre el riesgo que representaba el puente.

Tras el paso del huracán Melissa y las crecidas del frente frío, la estructura mostraba signos visibles de colapso: barandas destruidas, pavimento inestable y una base progresivamente erosionada.

El creador de contenido conocido como Maikel CG publicó un mensaje dirigido a la Dirección Provincial de Vialidad, al Consejo de Defensa Municipal y a otras autoridades, alertando sobre el “peligro inminente y necesidad de solución inmediata” en el lugar:

“La destrucción de la vía de paso y el estado actual de las ruinas ponen en riesgo la vida de los transeúntes y conductores. El accidente ya ocurrido con el vehículo es una prueba fehaciente de que la pérdida humana es una amenaza real e ineludible si no se actúa ahora”, escribió en Facebook.

La comunicación insta a establecer un perímetro de seguridad visible de día y de noche, y a cerrar la circulación por ese tramo hasta su reparación.

También sugirió desviar el tráfico por la calle Real.

Indignación ciudadana

Las redes sociales reflejaron el impacto del suceso, con cientos de comentarios que apuntaban a la negligencia institucional y a la falta de previsión.

Algunos vecinos afirmaron que “ese puente lleva años en ruinas”, y que solo lo han “reparado por encimita”.

Otros cuestionaron por qué el tránsito no había sido desviado ni señalizado.

“Todo el que vive aquí en Holguín sabe que por ahí no se puede pasar. Ese camión no es de aquí”, dijo un usuario. Otro le respondió: “¿Y dónde estaba la señal de peligro?”.

La mayoría de los comentarios coincidían en una idea clave: era un accidente evitable.

“Debían haber cerrado esa calle y ya. Esto no tenía que pasar”, escribió un internauta.

“Siempre esperan a que ocurra una desgracia para actuar”, añadió otro.

Varios internautas destacaron que el chofer podría haber estado agotado por la intensa jornada de trabajo, colaborando en las labores de recuperación tras el paso del huracán.

“No es hora de criticar al conductor, sino de ver el estado del accidentado y del puente”, comentó Milanis Delgado.

Un problema estructural

Lo ocurrido en Holguín no es un hecho aislado. Más del 70 % de las vías en Cuba se encuentran en mal o pésimo estado, según especialistas del transporte.

La falta de mantenimiento, el deterioro acumulado y la escasez de materiales de construcción han paralizado proyectos de rehabilitación en numerosas provincias.

El huracán Melissa no solo dejó viviendas destruidas, sino también puentes arrasados, tramos de carretera desaparecidos y comunidades incomunicadas. La infraestructura vial cubana enfrenta una crisis profunda, visible en cada esquina.

Los ciudadanos, por su parte, insisten en que las autoridades deben actuar antes de que haya víctimas fatales. Como subrayó el comunicado enviado a Vialidad:

“Establecer un perímetro de seguridad estricto y señalización visible (día y noche) para evitar el acceso de vehículos y peatones a la zona colapsada. Hasta tanto se repare este puente. Preservar vidas humanas”.