Gastó dinero en lucir bella y la engañaron con otra sin cirugía estética

Una tiktoker cubana que se hace llamar Mamy Alfa causa revuelo en las redes sociales con un video donde contó cómo a pesar de gastarse todo el dinero que pudo en lucir bella, su pareja la engañó con otra mujer que no tiene ni una cirugía estética.

"Mira que he gastado dinero en pelo, uñas, ropa, cirugías, culo, tetas, dientes. Me pegaron los tarros con una chiquita que no tiene ni dientes, ni tetas, ni culo, ni pinga. ¡Y encima de eso le falta una muela en el hueco de la sonrisa! Váyase pa' l...", dijo la cubana indignada.

Su video se ha hecho viral y muchas personas han comentado la publicación dejándole algunos consejos como el de "pasar página" a lo ocurrido.

También sus seguidores le recuerdan que, a veces, en las relaciones de pareja no se tratan de cómo se ve el otro, sino de cómo se siente estar junto a esa persona, sin importar si luce sexy o no.

"No es el cuerpo, es cómo te haga sentir", dijo uno de los fans.