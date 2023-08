Range Rover se incendia en carretera de Miami

Un todoterreno del fabricante inglés Range Rover se incendió este domingo en la noche en una carretera de Miami.

El incidente se produjo en la carretera estatal Florida 112, que conecta el Aeropuerto Internacional de Miami con Miami Beach.

El aparatoso incendio, sin embargo, no provocó heridos ni lesiones en ninguno de los ocupantes del vehículo, que pudieron abandonarlo antes de que lo consumieran las llamas, según el sitio Only in Dade.

Al momento de redactar esta nota, se desconocen las causas que originaron el incendio.

Este domingo, un hombre le prendió fuego al carro del amigo con quien se estaba quedando su exnovia en South Miami.

El hecho ocurrió en 6000 de la calle 76 del suroeste justo antes de las 6 a.m. de este sábado, el Honda Civic azul del propietario de una de las casas del barrio fue encontrado envuelto en llamas.

Un vecino que paseaba a su perro notó una “figura extraña” en el área vestida de negro con una gorra de béisbol blanca, que huía del complejo habitacional en un Volkswagen Beetle.

En un primer momento, la víctima dijo a la policía que no tenía idea de quién prendió fuego a su automóvil, pero su amiga comentó que estaba pasando por una separación con su exnovio, Pier Vincenzo Lodedo, de 44 años, y se estaba quedando con la víctima, a quien consideraba su “hermano”.

La mujer aseguró que creía que Lodedo había prendido fuego al auto del hombre como “venganza” por haberlo dejado y dijo que su ex estaba “celoso” y buscaba hacer que su amigo “pagara por todo”.

Un conflicto sentimental parecido ocurrió en febrero, cuando un anciano de 85 años de Hialeah fue detenido por incendiar el auto de una joven que con anterioridad lo había rechazado.

El hecho fue captado por una cámara de seguridad situada en el lugar donde estaba estacionado el carro. El video mostró a un hombre que llega al lugar, se acerca al vehículo, le echa gasolina sobre el capó, enciende un fósforo y le prende fuego al auto, tras lo cual se marcha.