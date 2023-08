Madre ruega ayuda para su hijo en Camagüey: Lleva varios meses sin su medicamento

Una madre cubana de 88 años pidió ayuda para su hijo, aquejado de una parálisis cerebral infantil desde su nacimiento, y quien desde hace varios meses no tiene acceso a sus medicamentos porque "están en falta" en la red de farmacias del país.

El periodista independiente Jose Luis Tan Estrada dijo que el paciente reside en Camagüey y debe tomar fenobarbital, pero está ausente de las farmacias y, sin este medicamento, puede convulsionar hasta cinco veces en el día.

"Ercilia tiene 88 años, ya no puede caminar. Vive sola con su hijo Julio de 58 años, quien padece de una parálisis cerebral infantil (PCI) de nacimiento. Julio, desde hace varios meses, no toma el Fenobarbital porque está en falta. Sin este medicamento, puede convulsionar hasta 5 veces en el día: “Mijo, trata de hacer lo posible por conseguirle las pastillas a mi niño, es todo lo que te pido”, me dice Ercilia con lágrimas en los ojos", relató el reportero en un post de Facebook.

Tan Estrada asegura que Ercilia debió pagar el último blíster en el mercado negro a $1.000 pesos cuando su pensión solo asciende a $2,000.

Publicación en Facebook

Asimismo, denuncia que la mujer, sin poder caminar, tiene que pasar por un complicado proceso burocrático, para conseguir una chequera de bienestar social para su hijo, a fin de que cuando ella ya no viva, él no se quede sin nada.

Ese trámite incluye "llevar a su hijo al centro de Salud Mental para que le hagan un resumen de la historia clínica. Luego, ir hasta el Hospital Psiquiátrico, ahí presentarlo en una comisión. Con todos los papeles listos, pasar por otra comisión en la Dirección Provincial de Salud Pública, si lo aprueban, mandan el expediente a La Habana y es que, en el mejor de los casos, le aprueban su chequera"; explicó.

Tras cuestionar la injusticia que representa todo ese trámite para dos personas enfermas, el periodista afirma que las personas que deseen ayudar a esta familia pueden contactarlo a través de su perfil en Facebook.

Recientemente el régimen reconoció que un total de 251 medicamentos de los que se fabrican en Cuba están en falta, lo que representa el 40 % de los del cuadro básico.

De los 12 medicamentos de tarjeta control de mayor número de pacientes inscritos, por ejemplo, terminaron afectados cinco de ellos, reconoció este martes Eduardo Martínez Díaz, presidente de BioCubaFarma, durante una reunión del parlamento cubano.

El discurso oficial, lejos de asumir su cuota de responsabilidad, continúa acusando a Estados Unidos y el embargo de la razón por la que no hay medicinas en Cuba, argumento que para muchos expertos en relaciones internacionales es insostenible, por la propia naturaleza que sostienen las sanciones contra el gobierno comunista cubano.