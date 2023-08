La Diosa comparte con sus fans cómo suena "Subestimada", su próximo estreno

Todavía faltan cuatro días para el estreno de “Subestimada”, pero desde ya La Diosa se ha propuesto aumentar las expectativas entre sus fanáticos regalándoles un fragmento de este próximo lanzamiento musical.

En Instagram la cantante cubana subió un video con la canción, y por el adelanto ya se sabe que viene con otro potente mensaje y un ritmo bastante contagioso.

“Este viernes súper estreno `Subestimada´. Activa la campanita ya está en mi canal de YouTube. Vive sola que sola naciste no necesitas gente que no aporte a tu vida reúnete solo con quien lo merece”, escribió en la descripción al post.

“Creo que me confundiste con Shakira porque ciega, sorda y muda crees que soy / Otra vez te me equivocas vida mía / Y a explicar tus sentimos es lo que voy / Piensas que nací cuando te conocí y no es así / De la vida mucho aprendí”, dice una parte de la letra.

El fragmento compartido por La Diosa cierra con un “el que me la hace la paga”, así que probablemente muchas seguidoras de la artista convertirán esta canción en su bandera.

Hace solo unos días la cantante anunció este estreno y aprovechó para decir que “la música hablará sola a partir de ahora”, y sus fans esperan que así sea y se concentre en su carrera y se aleje por completo de las polémicas.

La Diosa lleva una buena racha pues sus últimos temas, “El Pozo” y la bachata con Baby Lores “Para toda la vida”, aunque diametralmente opuestos, gustaron mucho a su público.