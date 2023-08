Lo que hace una madre cubana para mantener a sus hijas: Vender latas, lavar ropa, limpiar casas

Una madre cubana que está a cargo de dos hijas menores de edad debe realizar cualquier tipo de oficio para poder subsistir y alimentar a su familia.

Milagros Batista Martínez, de Holguín, se quedó viuda el año pasado cuando su esposo falleció en un accidente de tránsito y no recibe ninguna pensión.

"Quedé sola con dos niñas y los papeles para la pensión han demorado", explicó a la agencia CubaNet.

Milagros sale casi todos los días, lo mismo de día que de noche, a recorrer las calles en busca de laticas. "Recojo laticas y las vendo como materia prima. Hoy vendí dos sacos y me dieron 40 pesos", detalló.

Sus capacidades físicas están disminuidas desde que sufrió un accidente automovilístico en el que fue golpeada por un carro y sufrió serias lesiones en las piernas y la cadera.

A pesar de ello, su precaria situación la obliga a hacer otras labores como lavar ropa y limpiar casas.

"Yo le lavo a cualquiera que me lo pida. Ayer le lavé toda la ropa a unos médicos y me gané 100 pesos", dijo.

Tantas horas al día de trabajo fuerte le provocan dolores, pero no puede darse el lujo de descansar. "El doctor me indicó reposo, no realizar esfuerzos físicos y evitar estar mucho tiempo parada. Pero no puedo cumplir con eso y tengo que trabajar por mis hijas", subrayó.