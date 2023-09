Amelia Calzadilla se emociona hasta las lágrimas y pide empatía a los cubanos

La influencer Amelia Calzadilla se emocionó hasta las lágrimas y pidió empatía a los cubanos en un contexto de crisis generalizada donde el "factor humano está muy débil", consideró.

En una directa a través de Facebook la joven relató momentos en que ha tenido el apoyo de vecinos y amigos, y habló de la importancia de ser empáticos con las situaciones que viven los demás. Asimismo, de la necesidad de que los cubanos sean sostén del necesitado y no verdugos.

"¿Qué quieres que te diga, que te llene de un aliento que yo no tengo?. No puedo, aunque quiera no puedo, porque además después veo todos los días a las personas caerse arriba de los otros, ripiarse unos a los otros para sobrevivir. El factor humano está muy débil", dijo a sus seguidores decepcionados con el sistema político del país en la red social.

"Quizás por eso siento tan genuino cuando veo que alguien está dispuesto a ofrecerme ayuda aunque solo me conozcan por este medio", dijo la mujer, en referencia a un vecino que le abrió las puertas de su casa cuando se quedó sin electricidad el pasado 28 de agosto y no pudo cocinar la comida de sus tres hijos.

En su directa Calzadilla recordó que cuando las fuerzas represivas del régimen la citaron y la amenazaron a raíz de sus directas virales en Facebook, mucha gente le dio la espalda.

"A mí me citaron, y ustedes saben que no solo me citaron. ¿Ustedes saben qué se siente?, ¿cómo yo salí de ahí?, ¿saben lo que siente un ser humano que ha sido correcto?, la manera en la que te sientes no tiene explicación", relató.

Dijo que lo peor es que en "esa situación, gente que tú quieres y que conoces te diga que es mentira (que te amenazaron) o no me puedo arriesgar por ti" es demoledor.

"A veces una pasa días para escribir un post pidiendo ayuda para una niña enferma y aún así hay gente que te dice que solo quieres llamar la atención, que yo ya aburro. Y ahora mismo tengo 1200 personas en línea y aquel día en la unidad solo estaba mi mamá", dijo la joven madre cubana.

En su transmisión también se refirió a los ataques que ha recibido del cubanoamericano Alex Otaola, quien ha continuado atacándola en sus programas de la televisión de Miami.