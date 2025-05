Cubano atrapado en un centro de inmigrantes en Grecia: "Me arrepiento de haber sido mercenario en Rusia"

Vídeos relacionados:

Francisco García es cubano y ahora mismo está atrapado en Grecia, tramitando su solicitud de asilo político. Según ha explicado a CiberCuba, es "soldado de la Federación Rusa". Quiere regresar a Rusia pese a reconocer que alistarse ha sido un error. "Me arrepiento de haber sido mercenario", dice por WhatsApp a CiberCuba.

En medio de 'impasse' que vive, se ha puesto en contacto con esta plataforma, pidiendo ayuda para visibilizar su caso. "Soy soldado de la Federación Rusa". Estoy en Grecia sin documentos, sin nada del asilo político", escribió hace unas semanas.

Este jueves ha vuelto a contactar a CiberCuba para explicar que ya tiene la tarjeta roja que reciben los solicitantes de asilo en Europa mientras se tramita su caso. El problema es que ese documento no sirve ni para trabajar ni para ir a un hospital.

"¿Por qué me hacen esto? Esta tarjeta roja no tiene validez ninguna aquí en Grecia. No sirve. Yo quiero irme para Rusia. No quiero seguir más aquí. ¿Sabes qué es pasarte 10 años sin pasaporte ni nada ni ningún documento legal que lo acredite el país?", añade por correo electrónico.

Su experiencia en Grecia no es buena. "Me iban a mandar para Tesalónica, a 190 kilómetros del centro de Grecia, para que perdiera el día de la entrevista de asilo político", comenta.

"Este gobierno me ha dejado a mi suerte. No se ni qué hacer ni a dónde ir. No quiero estar más aquí en Grecia. Me dieron una carta roja que no sirve para nada ni para los hospitales", insiste.

A primeros de diciembre de 2024, El Toque publicó la historia de un joven cubano, Francisco García, natural de Santa Clara, que fue captado en Cuba por Elena Shuvalova y Dayana Díaz para alistarse en la guerra de Rusia contra Ucrania, a cambio de vacaciones cada seis meses, ciudadanía rusa y no tener que pelear en primera línea en el frente.

De todo eso sólo cumplieron lo de las vacaciones. Él sacó a su pareja de Cuba y desertó junto a ella. Desde entonces está en un centro de detención de inmigrantes en Grecia. Llegaron hasta allí haciendo escala en Bielorrusia, Azerbaiyán, Kazajistán, Emiratos Árabes Unidos; Egipto y finalmente, Atenas.

La presencia de mercenarios cubanos en el conflicto entre Ucrania y Rusia no es un secreto para nadie. Hay material gráfico que prueba la presencia de ciudadanos procedentes de Cuba en las filas del Ejército ruso durante la invasión a Ucrania. Un video publicado en enero de 2024 mostró a un combatiente ruso presentando a su compañero cubano en una trinchera.

Muchos cubanos fueron reclutados en la Isla para participar en la guerra de Ucrania con promesas de altos salarios y una rápida obtención de la ciudadanía rusa. Sin embargo, al llegar a Rusia, se vieron atrapados en la guerra que prometía ser visto y no visto y ya ha sobrepasado los tres años de duración.

En septiembre de 2023, el régimen cubano afirmó haber detenido a 17 personas relacionadas con una red de tráfico de seres humanos que reclutaba mercenarios para Rusia. Estas detenciones se realizaron tras las primeras revelaciones sobre la presencia de cubanos en el conflicto. ​

Muchos de estos mercenarios cubanos participaron en algunas de las batallas más sangrientas de la guerra en Ucrania, estando vinculados a la 106ª División Aerotransportada de Rusia, según un reportaje de Schemes, la unidad de investigación del servicio ucraniano de noticias RFE/RL.

Cubanos como Frank Darío Jarrosay Manfuga, de 36 años, han sido capturados y han asegurado que fueron engañados con falsas promesas de empleo. En su caso, aseguró ser profesor de Geografía y músico en Cuba, y haber sido reclutado bajo falsas promesas de trabajar en la construcción y enviado a la línea de combate sin una comprensión clara de la situación.

Ucrania ya ha podido demostrar que, además de cubanos, Rusia ha mandado al frente a mercenarios chinos y de Corea del Norte.