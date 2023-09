Masiva despedida a joven que se quitó la vida en Guantánamo

Familiares, amigos, compañeros y allegados del joven Anthony Fernando Columbié Azaharez le dieron el último adiós en su sepelio en la ciudad de Guantánamo.

Una multitud de personas asistió a las honras fúnebres del joven, que se quitó la vida la semana anterior, por causas que no han trascendido en las publicaciones de sus familiares y amigos.

Decenas de posts y mensajes han inundado las redes sociales lamentando su partida y destacando sus valores como persona, hijo, hermano y amigo fiel.

“Ito mi mol, Dios ilumine tu camino y te tenga en su santa gloria. EPD mi niño”, fue el mensaje de una de sus familiares.

Captura de Facebook/Beni Oñate Azahares

“Amigo en las buenas y en las malas, siempre te llevaremos y te recordaremos con alegría y felicidad por siempre en nuestros corazones, de parte de tus hermanos, familia y corazones, hermano nunca nos abandones y siempre guíanos porque sin saberlo siempre fuiste un ejemplo, queremos que estés con nosotros en cada segundo de esta vida, como siempre lo hiciste Ito. Ten en cuenta que te amaremos siempre CAMPEÓN”, fue el mensaje de un gran grupo de amigos del joven, junto a los que aparece fotografiado.

Captura de Facebook/Anthony Fernando Columbié Azaharez

“Vuela alto mi hermano. Dios te tenga en la gloria. No sabes cuánto dolor has dejado en los corazones de la gente que te quería, descansa en paz”, dijo uno de sus amigos. “Ya mi círculo de hermanos de verdad es más pequeño, Anthony Fernando Columbié Azaharez. Te me fuiste mi hermano. Ahora eres un ángel, solo te toca guiarnos a las personas que te querían, guiarnos por el buen camino”, expresó otro.

“Mi sangre te queremos por siempre en esta vida y en la otra, nunca te vamos a olvidar”; “Donde estés, te voy a querer mi niño bello, prohibido olvidarte”, fueron otras muestras del afecto hacia el joven Anthony, quien era conocido como Ito.

A mediados de año, el gobierno cubano ubicó el suicidio entre las 10 principales causas de muerte en Cuba durante 2022.

Aunque los señala como la décima causa de muerte entre los cubanos el año pasado, el informe del MINSAP no hizo públicas las cifras de suicidios, a los que llama “lesiones autoinfligidas intencionalmente”, en el habitual lenguaje eufemístico del régimen.

Solo en el mes que recién concluyó se conocieron varios casos de suicidios a través de publicaciones en redes.

A inicio de agosto un joven médico que trabajaba en la Universidad de Ciencias Médicas de la provincia Las Tunas se quitó la vida, provocando una gran conmoción entre sus familiares, amigos y allegados.

Días después, otro joven de apenas 20 años que recientemente había salido del Servicio Militar se suicidó en su casa de la provincia Holguín, confirmaron a CiberCuba sus familiares.

Otro joven de Holguín también atentó fatalmente contra su vida.