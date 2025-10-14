Consternación por la muerte de joven padre cubano en Texas: Piden ayuda para repatriar su cuerpo

Vídeos relacionados:

El 9 de octubre falleció en Austin, en el estado de Texas, el joven cubano Eduardo Sotomayor, originario de Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba.

Su familia en la isla busca reunir fondos para repatriar el cuerpo y poder despedirlo en su tierra natal.

La noticia fue difundida inicialmente por el portal La Tijera News, que no especificó las causas del deceso.

No obstante, en los comentarios, una mujer que se identificó como prima del fallecido confirmó que el joven se habría quitado la vida, algo que también mencionaron otros usuarios.

La publicación de La Tijera incluyó un número de Zelle (502-701-6076, a nombre de Midalsy Rodríguez Rico) para quienes deseen colaborar, con la instrucción de escribir la palabra “Familia” en el mensaje.

Fuente: Captura de Facebook/La Tijera

Un joven querido por todos

Decenas de personas que conocieron a Eduardo lo han descrito como un muchacho bueno, alegre y trabajador.

Comentario de un excompañero del joven fallecido

Otra excompañero recordó que trabajó en un McDonald’s, donde ayudaba a sus colegas porque hablaba inglés y solía atender en la ventanilla.

“Siempre estaba dispuesto a echar una mano”, escribió uno de ellos.

Eduardo había formado una nueva vida en Texas, donde tuvo una hija con una compañera de trabajo. Según esa misma fuente, ambos estaban enamorados y compartían planes de futuro.

Comentario de un excompañero del joven fallecido

El caso ha desatado una ola de dolor y reflexión en redes sociales. Muchos lamentaron que un joven con tantos sueños y responsabilidades decidiera poner fin a su vida.

“A veces uno no ve las señales hasta que es demasiado tarde”, comentó una usuaria. Otros destacaron la presión emocional que viven los migrantes cubanos.

Paralelamente, varios usuarios debatieron sobre el alto costo de repatriar un cuerpo desde Estados Unidos a Cuba, que puede superar los 20,000 dólares, frente a la alternativa de la cremación.

Aun así, muchos insisten en que Eduardo debe descansar en su tierra. “Los pobres también tenemos derecho a un entierro digno”, sentenció una internauta.

