Consternación por la muerte de joven padre cubano en Texas: Piden ayuda para repatriar su cuerpo

Vídeos relacionados:
El 9 de octubre falleció en Austin, en el estado de Texas, el joven cubano Eduardo Sotomayor, originario de Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba.
Su familia en la isla busca reunir fondos para repatriar el cuerpo y poder despedirlo en su tierra natal.
La noticia fue difundida inicialmente por el portal La Tijera News, que no especificó las causas del deceso.
No obstante, en los comentarios, una mujer que se identificó como prima del fallecido confirmó que el joven se habría quitado la vida, algo que también mencionaron otros usuarios.
La publicación de La Tijera incluyó un número de Zelle (502-701-6076, a nombre de Midalsy Rodríguez Rico) para quienes deseen colaborar, con la instrucción de escribir la palabra “Familia” en el mensaje.
Lo más leído hoy:
Un joven querido por todos
Decenas de personas que conocieron a Eduardo lo han descrito como un muchacho bueno, alegre y trabajador.
Otra excompañero recordó que trabajó en un McDonald’s, donde ayudaba a sus colegas porque hablaba inglés y solía atender en la ventanilla.
“Siempre estaba dispuesto a echar una mano”, escribió uno de ellos.
Eduardo había formado una nueva vida en Texas, donde tuvo una hija con una compañera de trabajo. Según esa misma fuente, ambos estaban enamorados y compartían planes de futuro.
El caso ha desatado una ola de dolor y reflexión en redes sociales. Muchos lamentaron que un joven con tantos sueños y responsabilidades decidiera poner fin a su vida.
“A veces uno no ve las señales hasta que es demasiado tarde”, comentó una usuaria. Otros destacaron la presión emocional que viven los migrantes cubanos.
Paralelamente, varios usuarios debatieron sobre el alto costo de repatriar un cuerpo desde Estados Unidos a Cuba, que puede superar los 20,000 dólares, frente a la alternativa de la cremación.
Aun así, muchos insisten en que Eduardo debe descansar en su tierra. “Los pobres también tenemos derecho a un entierro digno”, sentenció una internauta.
Preguntas frecuentes sobre la repatriación de cuerpos de cubanos en el extranjero
¿Cuáles son las dificultades para repatriar cuerpos de cubanos desde el extranjero?
Repatriar cuerpos desde el extranjero puede ser un proceso muy costoso y complicado, especialmente para familias con recursos limitados. El costo de repatriación puede superar los 20,000 dólares, lo que obliga a muchas familias a recurrir a campañas de recaudación de fondos. Además, la falta de apoyo por parte de las embajadas y consulados cubanos dificulta aún más el proceso, obligando a algunas familias a optar por la cremación como alternativa más viable.
¿Cómo afecta la presión emocional a los migrantes cubanos en el extranjero?
La presión emocional sobre los migrantes cubanos es significativa, ya que enfrentan el desafío de adaptarse a un nuevo entorno mientras mantienen el apoyo a sus familias en Cuba. Estos desafíos pueden llevar a situaciones de estrés extremo, como la necesidad de enviar dinero a sus familias, la dificultad de encontrar empleos estables y el aislamiento emocional. En algunos casos, esto ha llevado a trágicas decisiones, como el suicidio, debido a la falta de apoyo y comprensión.
¿Por qué es importante repatriar a los cubanos fallecidos a su tierra natal?
Repatriar a los cubanos fallecidos es importante porque permite darles un entierro digno en su tierra natal, cumpliendo así con los deseos de la familia y del propio fallecido. Esto es especialmente significativo para las familias que desean despedirse adecuadamente de sus seres queridos y honrar sus tradiciones culturales, lo que puede proporcionarles consuelo y cierre emocional en momentos de duelo.
¿Qué alternativas existen para las familias cubanas que no pueden costear la repatriación?
Cuando las familias no pueden costear la repatriación, suelen recurrir a la cremación como una alternativa más económica. La cremación permite que las cenizas sean enviadas a Cuba a un costo menor, aunque no proporciona el mismo cierre emocional que un entierro en la tierra natal. Sin embargo, para muchas familias, es la única opción viable dadas sus limitaciones financieras.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.