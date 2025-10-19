Joven pierde la vida durante el cumplimiento del Servicio Militar en el Combinado del Este

Vídeos relacionados:

El joven de 18 años Samuel Sampedro falleció mientras su Servicio Militar obligatorio en el Combinado del Este, en La Habana.

La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a la familia al periodista Mario J. Pentón.

“Hasta ahora no se ha informado oficialmente a la familia sobre los detalles del caso. Sus allegados exigen transparencia y justicia”, agregó el periodista.

Según el perfil Nio reportando un crimen, el joven habría dejado una carta antes de su fallecimiento, por lo que la causa de la muerte habría apuntado a un suicidio.

CiberCuba no ha podido confirmar esta versión.

Las críticas al Servicio Militar son crecientes en Cuba. En los últimos semanas, han surgido varios testimonios que reflejan la preocupación de muchas familias cubanas.

Recientemente, en Guantánamo, un soldado de la Brigada de la Frontera sufrió graves lesiones mientras cumplía con sus funciones, un hecho que ha reavivado el debate sobre las condiciones y riesgos a los que son expuestos los jóvenes reclutas.

Pocos días antes, una madre cubana exigió justicia por su hijo fallecido durante el cumplimiento del servicio militar, pidiendo transparencia en la investigación y respuestas sobre las circunstancias que rodearon su muerte.

Su reclamo se ha sumado al de otros padres que cuestionan la falta de información y acompañamiento estatal ante estos sucesos.

También ha causado alarma la denuncia de un padre cuyo hijo perdió la visión de un ojo mientras estaba bajo custodia militar.

El caso ha generado conmoción por la gravedad de las lesiones y por la ausencia de una explicación oficial que esclarezca las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Estas denuncias se suman a tragedias previas, como la de los jóvenes que perdieron la vida en una explosión dentro de una unidad militar, un suceso que dejó marcada a la sociedad cubana y alimentó el cuestionamiento sobre la preparación, el control y la seguridad dentro de las instituciones castrenses.

En conjunto, estos hechos reflejan un creciente malestar social frente a un sistema que muchos consideran forzoso y carente de garantías, donde el sufrimiento de las familias se repite mientras el Estado evita asumir responsabilidades sobre las consecuencias del servicio militar obligatorio en Cuba.

