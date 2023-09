Padre de joven detenido por mercenarismo: "Compañeros del MININT le aconsejaron que no fuera a Rusia"

La versión ofrecida por el régimen cubano acerca de sus pesquisas y detenciones de responsables de una supuesta trama ilegal de traficantes de personas que reclutaban cubanos al servicio del Ejército ruso, mostró este jueves una contradicción en el testimonio ofrecido a medios oficialistas por el padre de dos jóvenes que se interesaron por la “oferta de trabajo”.

Tras el comunicado emitido el lunes por la Cancillería del régimen cubano, negando cualquier vínculo con el envío de jóvenes a la guerra de Ucrania e informando de actuaciones del Ministerio del Interior (MININT) para desarticular una presunta red de trata de personas, este jueves los medios oficialistas cubanos ampliaban esta última noticia.

Apenas transcurridas 72 horas de las declaraciones de la Cancillería, autoridades del MININT anunciaron la detención de al menos 17 personas relacionadas con la supuesta red.

“Como resultado de las investigaciones realizadas (…) hasta el momento se han detenido a 17 personas, de las cuales una de ellas es la organizadora interna de estas actividades, apoyándose en otras dos personas igualmente residentes en el país”, dijo el Coronel César Rodríguez Rodríguez en el programa Razones de Cuba de la Televisión Cubana.

Conducido por el presentador Humberto López, el programa entrevistó también a José Luis Reyes Blanco, Fiscal Jefe de la Dirección de Procesos Penales, quien avisó que “los hechos que se investigan pudieran integrar un delito de ‘mercenarismo’”, que puede ser castigado con penas de hasta 30 años de privación de libertad, privación perpetua de libertad y también pena de muerte.

En su afán “investigativo” y de “transparencia”, Razones de Cuba ahondó en el tema y ofreció el testimonio de un padre de dos jóvenes que fueron contactados por los reclutadores al servicio del Ejército ruso, uno de los cuales marchó a ese país y el otro resultó detenido por la Seguridad del Estado.

“Ahora, a raíz del otro hijo que tengo detenido ahí bajo un proceso investigativo… ¡y gracias al proceso investigativo lo tengo retenido aquí, si no estuviera… lo hubiera perdido también!... me dicen que era…”, dijo Pedro Roberto Camuza Jovas sin terminar la frase gracias a la edición hecha por el medio oficialista.

El padre de los dos jóvenes dijo sentirse “un poco afectado” por no tener noticias del hijo que consiguió marchar a Rusia desde hace un mes y medio. “No sé si está vivo, si está trabajando. A este por lo menos lo tengo aquí”, dijo en referencia al que quedó detenido en Cuba.

“Y estoy luchando con los compañeros del MININT para sacarlo adelante, para hacer todo lo mejor que pueda hacer por él”, añadió Camuza Jovas, al parecer desentendido de las declaraciones de las autoridades del régimen, o desconocedor de que los “delitos” probados por sus tribunales no prescriben por mucho que se “luche” con “los compañeros del MININT”.

En otro fragmento de la entrevista, el padre reveló que tuvo noticias de que su hijo estaba siendo investigado luego de una llamada de este diciéndole que había ido a hablar “con los compañeros de la Seguridad del Estado”.

“Después me enteré por los compañeros del MININT, que gracias a ellos -que le dieron consejos, que le ayudaron, le dijeron que no, que olvidara eso, que él no tenía necesidad de irse de aquí- recapacitó, de que él tenía… que [el contrato] era con fines militares. Entonces él… yo automáticamente le dije, ‘pero no, tú no puedes salir de aquí, tienes que quedarte aquí’”, relató Camuza Jovas.

Su testimonio, lleno de titubeos, mostró llamativas contradicciones con la versión oficial de las autoridades cubanas que anunciaron la detención de varias personas, sugiriendo a través de funcionarios de la Fiscalía General que podrían ser acusados de “mercenarismo” y sufrir los durísimos castigos correspondientes.

Frente al tratamiento de estos individuos como potenciales mercenarios por parte de los órganos represivos de un régimen que pretende hacer un “control de daños” tras las comprometedoras revelaciones, el testimonio del presunto padre de estos dos jóvenes aborda el asunto desde la perspectiva de un “error” que se podrá subsanar con ayuda de “los compañeros del MININT”.

“Tengo que agradecerle a los compañeros del Ministerio del Interior porque lo cogieron enseguida ahí y le transformaron la cabeza… Yo no sé de qué forma fue que hablaron, pero para bien… Hablaron para bien, porque él recapacitó y optó por quedarse aquí”, concluyó el padre.