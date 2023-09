Soldado reclutado para guerra en Ucrania insiste: "Claro que Cuba sabía"

Los propios soldados cubanos reclutados para integrar el ejército ruso en la guerra de Ucrania insisten en desmentir que el gobierno cubano no estuviera al tanto del reclutamiento.

Algunos de ellos que se han comunicado con el canal America Tevé aseguran que ellos sí sabían a qué fueron a Rusia, sí reciben los pagos y que de momento están vivos para contar que el gobierno de La Habana lo sabía todo y que es una hipocresía acusarlos de mercenarios.

"Claro que lo sabían", declaró desde Rusia en conversación telefónica con el periodista Juan Manuel Cao un cubano identificado como "Michel".

"Antes de yo venir para acá ya el gobierno cubano lo sabía porque eso estaba posteado en todas las redes sociales, hasta en Cubadebate estaba posteado", afirmó rotundo.

"Si se están yendo solo hombres en vuelos directos de Matanzas a Moscú, Rusia, ¿para qué va a ser? ¿para trabajar en un 'gogó'? Se supone que es para la guerra", añadió.

El joven insistió en el mismo aspecto indicado por otros reclutados que han dado declaración: el pasaporte no se los acuñaron a la salida de Cuba, sino a la entrada a Moscú.

"Es lo mismo que yo le digo a mi familia: 'Si mi país está consciente de para dónde yo voy, si yo no voy a una guerra por qué no me acuñan mi pasaporte al salir", cuestionó.

"En lo personal yo no creo en nada de lo que diga el gobierno cubano, si yo estando allá tampoco lo creí, cómo les voy a creer ahora que estoy aquí", concluyó.

En días recientes, un oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que afirmó encontrarse en Rusia también contradijo las declaraciones del régimen cubano acerca de una “red de tráfico de personas”, y aseguró que los 90 cubanos bajo su mando salieron de la isla con pleno conocimiento de las autoridades.

“Ninguno de nosotros salió ilegal del país”, aseveró el subteniente de las FAR Lázaro González, y ratificó que tanto él como los cubanos bajo su mando no fueron reclutados en Cuba por una trama ilegal, sino mediante la firma de un contrato con el ejército ruso.

También en ese caso, como evidencia de la legalidad de la operación, González también hizo énfasis en que las autoridades migratorias cubanas no sellaron su pasaporte a la salida de Cuba, una irregularidad que justificó como procedimiento para que no quede constancia de la salida de exmilitares con destino a Rusia.

González, natural de Güines, provincia de Mayabeque, vivía en Cuba al momento de enrolarse al servicio del ejército ruso. Fue en Cuba donde firmó el contrato con el ejército, y aclaró que lo leyó en español y fue consciente de sus términos. En su caso negó que le llegara a través de las dos mujeres que mencionan otras fuentes como reclutadoras por internet, pero declinó decir el nombre o la institución a través de la cual le llegó la oferta de Rusia.

Preguntado sobre el comunicado del MINREX y el editorial de Granma sobre “la neutralización y desarticulación de una red de tráfico de personas que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso algunos procedentes de Cuba”, calificó estas declaraciones como “mentiras”.