Madre pide ayuda para salvar la visión de su hija: "Las operaciones de catarata están suspendidas en Cuba por falta de recursos"

Una madre residente en Holguín pidió ayuda para obtener una visa humanitaria a Estados Unidos, donde su hija de cuatro años, con catarata avanzada, sea operada con urgencia y no pierda la visión, ya que en Cuba no hay recursos para realizar estas cirugías.

Elianet Castellanos Pérez, de Banes, recurrió a las redes sociales con su solicitud y la esperanza de que su niña Yuliannet Vargas Castellanos, a quien hace cuatro meses le diagnosticaron cataratas en los ojos, pueda someterse a una cirugía en otro país.

Captura de Facebook/Elianet Castellanos

Hace tres meses, la pequeña “fue ingresada en el Pediátrico de la provincia de Holguín y luego de realizarle los análisis pertinentes, se dedujo que la catarata fue producida por una sepsis generalizada al nacer”, contó la madre en un post en su perfil de Facebook.

“Ella necesita una operación con urgencia ya que la enfermedad está muy avanzada y puede perder la visión en cualquier momento”, confesó la afligida madre.

“Desde que le descubrieron la catarata estoy en espera, y en todo el país están suspendidas las operaciones de cataratas por falta de recursos”, aseguró en su publicación.

La desesperada madre expresó su temor de que su niña “puede quedar sin visión porque la enfermedad está muy avanzada”.

“Por favor, necesito una visa humanitaria para poder operarla y que no pierda su visión”, clamó, y pidió a las personas que lean su mensaje, compartirlo para hacer posible la cirugía urgente que necesita Yuliannet.

Decenas de personas se solidarizaron con la consternada madre cubana, y sugirieron algunas vías para que la niña pueda recibir un visado humanitario y ser operada fuera del país, o ser atendida en La Habana, en el principal hospital de esa especialidad en Cuba, el Instituto de Oftalmología Ramón Pando Ferrer (Liga contra la Ceguera), u otro centro asistencial.

Algunos usuarios insistieron en que la madre hiciera gestiones para que le hagan la cirugía allí, pero ella y otras personas aseguraron que en el “Pando Ferrer” también están suspendidas las operaciones de cataratas.

En respuesta a varios comentarios, Castellanos reveló: “Ya yo he llamado y la respuesta es que no hay lentes y no hay anestesia y no aceptan donaciones de otros países”.

En un comentario de la víspera, la madre actualizó la situación de las gestiones y agradeció a todos por su preocupación y ayuda:

“Hago este comentario para todas aquellas personas de que una manera u otra me dan sus bendiciones, les doy muchas gracias por compartir y comentar. Ya hay muchas personas que se han ofrecido a ayudarme de Salud Pública, funcionarios del gobierno, ya le vamos a dar una solución para poder operar a mi hija al menos aquí en la provincia de Holguín. Gracias de todo corazón por sus buenos deseos y bendiciones y gracias por querer donar toda ayuda es aceptada y agradecida. Gracias a Dios ya vamos avanzando, espero que todo termine bien en el nombre De Dios, amén”.

Muchos niños cubanos han logrado atenderse en EE.UU. gracias a visas humanitarias, y algunos han sanado, como es el caso de Vanessa Alfonso Lupianez, a quien los médicos cubanos le dijeron que el cáncer que padecía no tenía cura, y acaba de superar la enfermedad tras algo más de un año de tratamiento en Estados Unidos.