Cubana denuncia precaria situación en México: "21 migrantes en una casa"

Una migrante cubana denunció la precaria situación que atraviesa en México mientras espera por una cita en la aplicación CBP One para ingresar a Estados Unidos.

Alojada en una residencia en una ciudad fronteriza del estado de Coahuila, Leidy Dayanis Gallardo contó a Telemundo 51 que duerme en una residencia con 20 migrantes más de distintas nacionalidades, y en precarias condiciones, mientras consigue una cita para la entrevista en la frontera.

Gallardo, que partió de Cuba el 25 de mayo, no ha conseguido turno en tres meses y en la espera, solo tiene hamaca y piso por cama y no cuenta con los medios básicos para cocinar.

“Aquí en la casa hay 21 migrantes de varias nacionalidades y todos están esperando su cita de CBP One", dijo.

Gallardo inició su largo viaje en Nicaragua y ha intentado sobrevivir al largo periplo migratorio que se sigue extendiendo.

“Cocinamos a veces afuera… no tenemos platos para comer, pasamos hambre y dormimos en el piso”, aseguró.

El resto, como ella, sobrevive como puede y aguarda por su oportunidad de ingresar a EE.UU.

“A mí la cita no me ha llegado, llevo tres meses esperando y ya no puedo más”, relató la cubana.

En un aumento significativo de demandas de cita por CBP One, hasta finales de julio más de 188,500 migrantes habían conseguido turnos para presentarse en puntos de entrada de EEUU.

En los últimos días, una nueva oleada de cubanos llegó a la ciudad fronteriza de Tapachula para intentar desde ese territorio obtener una cita por la aplicación, lo que ha creado un caos en las oficinas migratorias mexicanas.

Datos oficiales arrojaron que los cubanos es la tercera nacionalidad que más solicitudes de asilo han pedido en México, y hasta finales de agosto sumaron 10,190 procesos en las oficinas de Tapachula.