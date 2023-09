Madre cubana lleva más de un año esperando que operen a su hijo: "Me dicen que busque alternativas"

Una madre cubana lleva más de un año esperando a que operen a su hijo de una luxación de cadera, para devolverle la movilidad a su pequeño.

"Llevo en espera un año y me dicen así frescamente que la situación del país no se normaliza que busque alternativas que ya no está en sus manos y que no hay esperanza de que mejore la situación", escribió en Facebook Tania Marine, cuyo hijo de siete años está impedido de jugar, correr y realizar deportes por su enfermedad.

Facebook / Tania Marine

En sendos posts de Facebook la mujer explicó que hace un año le prometieron la intervención quirúrgica, para lo cual compró absolutamente todo ("solo faltó la bata del médico") pero todavía se mantiene a la espera, llamando diariamente al médico y escuchando los mismos argumentos de la "situación del país".

Facebook / Tania Marine

"Cada semana es una historia distinta cuando ya hoy me dice que la situación del país no se normaliza y que hay una lista inmensa en espera y que el país no tiene cómo hacer dicha operación, que busque otras alternativas porque no está en sus manos", escribió en medio de su desesperación.

La afligida mujer, que no puede ver a su hijo caminar con normalidad, se pregunta si con el hijo de un dirigente habría pasado lo mismo.

En su testimonio cuenta que si pudiera recurrir a esa otra "alternativa" y sacar al infante del país lo hubiera hecho, pero ante falta de opciones exige una respuesta y hace extensivo su dolor.

"Cómo le explico a mi hijo que no puede ser operado, que sus sueño de apuntarse en un equipo de basquetbol, de correr con sus amigos tiene que seguir esperando, eso un niño cómo lo puede entender, ya apenas puede caminar porque le da dolor y sus piecitos se cansan porque se le está virando hacia dentro el pie", dijo desconsolada.

Como ella, muchas madres cubanas padecen la crisis del sistema sanitario cubano y temen por la vida de sus hijos que son puestos en una larga lista para mejorar su salud.