Emotiva sorpresa a un niño que nunca había celebrado su cumpleaños

Una profesora y sus alumnos le organizaron una gran sorpresa a un niño de ocho años que nunca había podido celebrar su cumpleaños, un gesto que Ángel, el homenajeado, no olvidará nunca.

El conmovedor suceso ocurrió en una escuela de Sevilla, un municipio colombiano, y fue difundido en TikTok por la usuaria Casas Ximeno.

"Sé que la ha tenido difícil a su corta edad; sin embargo, aquí está rodeado de amor", escribió la joven.

En el video, que se ha vuelto viral en las redes, se ve al pequeño parado en la puerta del aula, donde hay papeles pegados con las palabras "bondad", "paciencia", "gratitud" y "honestidad".

El niño se queda estupefacto y solo atina a sonreír mientras sus compañeros le cantan el Cumpleaños feliz, hasta que se emociona tanto que se tapa la cara y comienza a llorar.

Inmediatamente, sus compañeritos corren a abrazarlo entre risas.

"Solo he conocido una pequeña parte de la historia de Ángel y es suficiente para afirmar que le hace honor a su nombre. Escuché sobre su maestra, ¿vieron esos niños? Esa mujer no merece si no ¡flores y amor! Su trabajo es digno del cielo", expresó la tiktoker.

Más adelante se ve en el aula una mesa con un cake decorado con muñequitos de los personajes de La Patrulla Canina, además de chuches y globos, frente a la cual Ángel posa sonriente.

"Y así fue cómo se sanaron corazones sin saber que estaban rotos", comentó Casas Ximeno.

Hasta el momento no se han dado más detalles sobre la situación personal o familiar del niño.

El usuario de Instagram dolartoday señaló que "nunca le habían celebrado su cumpleaños", y que la maestra y sus compañeros le hicieron su sueño realidad.