Lluvia de elogios a La Diosa por su nuevo tema: "Primera vez que me dejan mensajes tan lindos"

La Diosa no puede estar más feliz, tras el estreno de su nuevo tema “Mi peor error”, la cantante ha recibido una lluvia de elogios por parte de sus seguidores.

Entre sorprendida y rebosante de felicidad, la artista hizo una directa en Instagram agradeciendo todos los comentarios positivos que le han hecho.

“Oye pero y esa putería tan rica que ustedes tienen conmigo, que me han dejado esos mensajes tan lindos en mi canal de YouTube con el tema nuevo que saqué hoy `Mi peor error´. Caballero qué mensajes más lindos me han dejado”, reaccionó muy contenta.

“Primera vez en la faz de la tierra que hago un tema así lindo, con letra linda, que no es bailable, que no es lo otro que yo hago a veces y que me dejan esos mensajes tan lindos. Estoy feliz, muy feliz”, aseguró La Diosa que confesó sentirse impresionada con la acogida que le han dado a la canción.

Más de 300 comentarios tiene el video en YouTube, la gran mayoría de ellos elogiando a la artista. “Esta es La Diosa que todos esperábamos ver”; Hermosa canción verdaderamente los que no te conocían ahora sí lo harán, estás demostrando que sacas canciones con letras, que sí puedes y eres capaz”; “Qué linda canción Diosa. Me encantó y el video súper. Escucho tu voz transparente”; “Hermosa canción y ahí se ve como a todos tus seguidores les encantó este tema y han dejado sus bonitos comentarios, tantos no podemos estar equivocados”, escribieron algunos.

La canción se estrenó junto a un videoclip, protagonizado por la artista, su pareja Rey El Mago y su hija Reychel, y para el audiovisual, la historia que cuenta y las actuaciones también hubo buenos criterios.

“Que hermosa tanto el tema como el video, me ericé, sentí nostalgia, a la vez reconciliación, sentí tantas cosas a la vez”; “Muy bonita canción y bello el video la actuación de la niña fue de cinco estrellas”; “Bella canción, bella la niña y su actuación y hermoso video”; “Me encantó, está fuerte el tema, gracias Diosa por tan bella canción, la sentí dulce, delicada con muchos sentimientos, de corazón”; “Bello tema y la niña muy buena actuación. Tremenda actriz pueden sacar de ella”, añadieron otros.

Con este tema dedicado a las familias, a esas parejas que se sumergen en peleas constantes con hijos de por medio, La Diosa ha decido complacer a esos seguidores que siempre le piden canciones sin vulgaridad.