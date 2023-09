Lleven preguntas a Seidy La Niña por su orientación sexual tras el estreno de "Prohibido"

El nuevo videoclip de Seidy La Niña, “Prohibido”, ha desencadenado muchos elogios a la artista, pero también una lluvia de preguntas en redes sociales sobre su orientación sexual.

El audiovisual termina con una escena de la cantante junto a otra mujer en la cama, y justamente esto es lo que ha provocado un extenso debate en su Instagram.

Seidy no se ha detenido ante los comentarios negativos a su persona y ha optado por seguir estimulando la diversidad de criterios y sobre todo el respeto y la aceptación.

En esta red social publicó un collage que a la izquierda presenta a la pareja hetero protagonista del video con la palabra “expectativa”, y a la derecha una foto de ella junto a la chica con el letrero “realidad”.

En menos de nada el post tenía decenas de comentarios, muchos interesándose por la preferencia sexual de la cantante.

“Yo sabía que esa mulata era torti lo que no se había soltao todavía”; “¿Ella es lesbiana?; “Pero cómo así”; “Me sorprendió la mulatica”; “¿Seidy, saliste del escaparate y bajaste de la barbacoa?”; “Una pregunta ¿Seidy es homosexual?”, interrogaron varios.

Hubo quien dejó una opinión que los propios seguidores de la artista se encargaron de rebatir: “Una cosa es la sexualidad y otra es jugar con candela ya te quemaste vive tu vida en silencio el mundo no lo necesita saber solo tú puedes perder muchos seguidores y los niños y niñas que te aman no pensastes en ellos qué explicación le puedes dar (...) enfócate en tu carrera y tu vida a nadie se la tienes que imponer”.

“Explíquele a sus hijos que cada quien hace con su vida lo que quiera y nadie tiene derecho a juzgar, pero sobre todo explíquele que el amor no tiene sexo ni raza para que sean hombres y mujeres de bien y no anden por la vida discriminando a nadie”; “Me da penita por los niños y niñas que puedan leer su comentario, la sexualidad de cada quien no es lo que más preocupa, preocupante es que personas como usted se sigan reproduciendo”, respondieron dos internautas.

Más allá de los criterios encontrados que ha generado esta última escena del videoclip, y las interrogantes sobre la orientación sexual de Seidy, varios de sus fans coincidieron en algo, la artista cubana se sigue posicionando en el panorama musical cubano, y cada vez son más los seguidores que disfrutan sus canciones.

Si todavía no has visto este "polémico" video, aquí te va una vez más: