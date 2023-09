Hijo de Tirso Duarte pide ayuda para dar último abrazo a su padre

El hijo del cantante y músico cubano Tirso Duarte, quien fue asesinado en Colombia, ha pedido ayuda para poder darle el último abrazo a su padre.

Tirso Yerandi Duarte Peláez compartió un video en Facebook desde Brasil, en el que visiblemente afectado pide a otros cubanos que lo ayuden para poder llegar a Colombia y despedirse de su padre.

"Acabo de llegar aquí a Brasil, estoy en una iglesia, porque me quedé sin dinero y no tenía dinero para renta ni para nada, todo por llegar adonde estaba mi papá, porque sabía que esto podía pasarle en algún momento por la condición de vida que estaba llevando", dijo entre lágrimas.

"Casi llevo siete años sin ver a mi papá, y ahora enterarme de esto me ha destruido la vida", aseguró.

Tirso Duarte con su hijo y otros familiares. Foto: Facebook / Tirso Yerandi Duarte Peláez

El joven suplicó que le faciliten una manera para poder viajar a Colombia para despedirse de su padre.

"Me duele la manera en que me lo quitaron, me duele mucho la manera en que le arrebataron la vida", añadió.

En un post en su muro de Facebook, Tirso Yerandi pidió que lo ayuden a encontrar a alguien que le pueda tender la mano para poder despedirse de su padre, y compartió su número de WhatsApp: 95981263426.

Captura de Facebook / Tirso Yerandi Duarte Peláez

"Papá, te amo y sé que la condición de vida que estabas llevando te hacía ver como una persona descontrolada, pero por dentro sé que tus sentimientos son reales y que también estabas solo en tu caminar. Siempre te dije que quería estar a tu lado y no me diste esa oportunidad, pero ahora entiendo el por qué de muchas cosas", escribió.

El cantante, compositor, pianista y arreglista cubano Tirso Duarte, de 45 años, fue asesinado con un arma blanca en Colombia, donde residía hacía varios años.

Antiguos colegas y compañeros del músico en Cuba como Mayito Rivera, Yotuel, Yeny Valdés, Alain Daniel, Maykel Blanco y Emilio Frías, expresaron sus condolencias en redes sociales.

Duarte falleció el viernes en un hospital del distrito de Tumaco, departamento de Nariño, donde se encontraba reportado de grave tras un ataque con cuchillo y garrote, posterior a una presentación, según medios locales.