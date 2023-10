Vecino tras derrumbe en La Habana: "Alerté a todo el mundo hace cinco meses"

Un vecino de la calle Lamparilla, en La Habana Vieja, denunció que el derrumbe ocurrido el martes en un edificio multifamiliar, donde murieron tres personas, pudo evitarse pero las autoridades cubanas no respondieron a las solicitudes de ayuda que en varias ocasiones hizo la población.

“Evidente que se iba a caer. Soy el que alerté a todo el mundo hace cinco meses de que eso se estaba derrumbando, que salieran”, dijo el hombre a Martí Noticias, sin revelar su identidad.

Esta persona es residente en calle Lamparilla No. 368, entre Villegas y Aguacate, en la Habana Vieja. Aseguró que se dieron alertas a las autoridades en numerosas ocasiones pero no intervinieron en la reparación del edificio que colapsó este martes.

Los residentes de la edificación ubicada en calle Lamparilla No. 362 sabían que había peligro de derrumbe, sin embargo no abandonaron sus hogares porque no tenían a dónde ir. En este antiguo edificio residían 13 núcleos familiares, eran un total de 54 personas.

En el derrumbe murieron tres personas que son, el anciano Ramón Páez Frómeta (79 años) quien vivía en la edificación y dos bomberos rescatistas.

Los bomberos Yoandra Suárez López (40 años) y Luis Alejandro Llerena Martínez (23 años) murieron mientras realizaban la búsqueda de sobrevivientes, cuando el inmueble sufrió un segundo desplome. Fueron enterrados con honores militares en el Panteón de los Bomberos del Cementerio de Colón, este jueves.

Otras dos personas resultaron heridas, Alberto Arias Lores (97 años) policontuso con trauma craneal simple; y Eduardo González Rodríguez (31 años) con trauma en antebrazo y mano derecha. Ambos permanecen ingresados en el hospital Calixto García.