Compran en mercado negro antibióticos para joven asaltado en Holguín: "En el pediátrico no le estaban mandando nada"

Dennis Domínguez, el padre del adolescente que fue asaltado con un machete en Holguín en marzo, denunció que tiene que comprar los antibióticos para su hijo en el mercado negro.

Dennis explicó el jueves en su perfil de Facebook que después de que a su hijo Lester le dieran el alta en el pediátrico, le están dando un tratamiento de antibiótico que la familia tuvo que comprar en la calle.

Según relató, durante el último ingreso de su hijo en el hospital pediátrico estaban "perdiendo tiempo, porque no le estaban mandando nada".

Captura de Facebook / Dennis Domínguez

"Me dijeron que tenía que venir después de 21 días; después, un mes; después, que fuera solo a ver qué determinan, y empiezan a pelotear a los familiares de los pacientes", detalló.

El padre del joven herido añadió que el objetivo es eliminarle unas granulaciones para no tener que volver a llevarlo al salón de operaciones, y que por ahora cuentan con un solo blíster de antibióticos, que dura cinco días.

"Ya hemos ido comprando por fuera, a ver si de una vez por todas le quitan la traqueotomía y lo seguimos rehabilitando, para que siga mejorando en sus movimientos", precisó.

La semana pasada Dennis Domínguez comentó que si su hijo sigue en Cuba no volverá a caminar, debido a la crisis del sistema sanitario.

Dennis comenzó a hacer las gestiones para llevar a Lester a otro país hace más de un mes, cuando dio las gracias a todas las personas que le han donado medicamentos, consciente de que si no fuera por eso, el joven ya habría muerto.

"Le estoy haciendo los trámites para su pasaporte a ver de qué forma sale del país, porque aquí, con la escasez de recursos creo que no vuelva a caminar. Y gracias al apoyo que ha tenido de medicamentos de mucha gente, lo mismo fuera que dentro del país; si no, no se sabe si estuviera vivo en este momento", explicó en Facebook.

Dennis ha denunciado muchas veces la falta de medicamentos que afecta la recuperación del adolescente.

"Cuando no es una cosa es otra. Llevamos el 18 un mes en la casa y dicen que llegó material de cura y todavía lo estamos esperando, y cuando no, problemas con la corriente, con el agua. Este país es así, lleno de vicisitudes", lamentó en julio.

Pero también se ha quejado de mala atención a su hijo en el hospital pediátrico de Holguín, que no tienen nada que ver con la escasez de recursos.

"Al final empieza el peloteo, no te cogen el teléfono, no te dan respuesta. Te dicen que cuando cierren la escara ven lo de la traqueotomía. No sé a dónde ir para acusarlos de tanta irresponsabilidad", protestó en una ocasión.