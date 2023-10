Asaltan a un cochero en Guantánamo

Cochero asaltado junto a un policía Foto © Geo Cobas / Facebook

Un cochero fue asaltado en el municipio Guantánamo por un hombre que lo despojó de su vehículo y de su caballo.

El hecho ocurrió el pasado 30 de septiembre por la noche. La víctima, identificada como Alioska Wilson Mendoza, es un cuentapropista que se dedica al transporte de personas en áreas rurales.

Según el perfil de Facebook Geo Cobas, vinculado al Ministerio del Interior (MININT) en la provincia oriental, luego de que Alioska hiciera la denuncia, la policía capturó al ladrón en menos de dos horas.

Captura de Facebook / Geo Cobas

"Se procedió con la colaboración de la víctima, a la búsqueda inmediata del coche y el caballo robado, así como a la identificación del autor", detalla la nota.

"Alrededor de una hora y media luego de conocerse el delito, se ocupó en vía pública el caballo y el coche pero en distintos lugares. Al propio tiempo fue capturado en vía pública el autor del hecho, quien se encuentra detenido y se procesa por el delito de robo con violencia", añade.

Como ya es costumbre en Cuba cuando la policía captura a un delincuente y la víctima de un robo recupera sus pertenencias, también en este caso las autoridades realizaron un acto público con la presencia de los vecinos, para entregarle a la víctima su coche y su caballo.

El cochero, por su parte, agradeció la rápida actuación de los oficiales de la PNR.

Los que desempeñan esta profesión en Cuba no escapan de la ola de violencia que sacude el país.

A comienzos de agosto, un cochero de Camagüey ofreció 100,000 pesos al ladrón de su yegua para que se la devolviera, o a quien le brindara información sobre quién se la había llevado.

"Me robaron esta yegua del reparto Juruquey. Estoy dando 100,000 pesos a quien me la devuelva o el que dé con los sing*** que la tienen y me la trae. También les daré a los ladrones. Son de ahí mismo, de Juruquey. No hay policía por el medio. Solo quiero recuperarla", subrayó Oscar Giraldo en el perfil de Facebook "$CABALLOS DE CAMAGÜEY $".

Giraldo acompañó la publicación con fotos de su yegua, a la que no identificó por ningún nombre, y un video donde se observaba al animal tirando de un coche.

El 21 de mayo, el cochero Tony Díaz Yera fue asesinado en Santa Clara para robarle un carretón y un caballo, según sus familiares.

"Apareció apuñalado y degollado mi tío en Santa Clara. Señores, le arrebataron la vida al parecer solo para robarle un carretón y un caballo, alguien pobre que no tenía lujos ninguno", denunció en Facebook la usuaria Laurien López.

Los tres autores del asesinato fueron capturados días después, informaron fuentes vinculadas al MININT.

Los detenidos, de 32, 45 y 27 años, reconocieron haber asesinado a Díaz Yera para robarle su caballo. Durante el registro en la casa de uno de ellos, se pudieron obtener objetos vinculados al crimen, así como partes y piezas del carretón propiedad de la víctima.