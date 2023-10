Emilio Frías a Otaola: "Lo único que has hecho es lucrar y hacer dinero con el dolor de los cubanos"

Emilio Frías arremetió con dureza contra Alexander Otaola luego de que el influencer criticara que la hija del cantante de la orquesta El Niño y la Verdad naciera en México.

"Trataste de vincularme con el gobierno de Cuba cuando todo el mundo sabe que yo estoy aquí en México porque tuve que suspender mi carrera en Cuba, porque no me dejaron formar parte más de los grandes eventos [...] Yo tuve lo huevos de hacer lo que tú en tu perra vida harías", dijo el artista en un mensaje de pocos más de 10 minutos en el que trató todo el tiempo a Otaola en femenino, con claro tono homofóbico y con calificativos como "sucia" y "cochina".

"Tú lo único que has hecho es lucrar y hacer dinero con el dolor de los cubanos y con esta supuesta posición tuya de reaccionario [...] Tú eres un descarao como todos los que te siguen y todos los que están contigo y todos los artistas que te apoyan", añadió el músico quien asegura que lo que no perdona a Otaola es que se haya metido con su esposa y su hija recién nacida.

"Jamás en Cuba dijiste nada tampoco. Yo tuve los huevos de hacer lo que tú no hiciste y eso me costó hasta estar preso y eso tú no lo sabes, 'niña' [....] No tienes cómo vincularme con nada del gobierno cubano porque yo jamás he estado en nada del gobierno cubano", subrayó el cantante.

Emilio Frías dijo que lo único que se le puede reprochar es que guardó silencio durante mucho tiempo en Cuba sobre la situación política porque quería cuidar su carrera y su familia.

"Lo único que puedes decir es que yo guardé silencio como lo ha guardado todo el que está allá, incluyéndote a ti [...] En el momento en que sentí que no podía seguir callando, no callé y me costó mi carrera en Cuba, me costó separarme de dos hijas que dejé allá, de mi madre, de mi abuela, de mis hermanos, de mis ecobios, de mi país", dijo.

El cantante dijo a Otaola que nunca lo va a amenazar ni tampoco lo va a golpear si se lo encuentra en la calle, porque él no pega a "niñas".

En la dura diatriba, tampoco perdió la oportunidad de lanzar un presagio sobre el popular influencer. A pesar de reconocer que cuenta con un amplio "poder de convocatoria", apuntó que "los pinos más grandes son los que más rápido se caen".

"Yo, Emilio Frías, te auguro muy mal final, tu final será triste y muchos lo celebraremos... Tú eres igualito a todo lo que odiamos. Eres peor...", concluyó el músico en un video que acumuló en pocas horas más de 3 mil reacciones.

Todo comenzó cuando Alex Otaola rebautizó al músico como “El Niño y El Descaro” después de que se diera a conocer que tuvo a su bebé en México.

“Fíjate que este hombre ama la revolución, defiende al sistema, defiende todo lo indefendible, pero se fue a que su hijo naciera con otra ciudadanía, y se fue a que su mujer se abriera de patas en un hospital con condiciones”, dijo el presentador cubano, fiel al estilo que lo caracteriza.

“Este hombre ama la revolución, ama el sistema y se fue a que su hija naciera en un hospital con otras condiciones. ¿Por qué no la tuvo en Maternidad de Línea?”, cuestionó el influencer, que calificó a Emilio Frías de "doble moral", dando lugar a la contundente respuesta del músico.

Otaola ya ha reaccionado al video este domingo con un escrito que ha publicado en sus redes.