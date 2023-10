Asesinan a cochero en Colón, Matanzas, para robarle la yegua

Un cubano denunció el asesinato del cochero Francisco Ortega Abreu en Colón, provincia Matanzas, al que sus atacantes le robaron la yegua.

El usuario de Facebook Omar Sánchez, expuso con dolor un asesinato que tuvo lugar en el municipio Colón hace pocos días.

"Tomaron la vida de Francisco Ortega Abreu, alias Paco, quien se encontraba cochando para hacer su dinerito honradamente. Lo alquilaron de noche y por frente al centro de exploradores. Ahí sucedió el asesinato para robarle una yegua", dijo Sánchez.

Explicó que los delincuentes aún se encuentran impunes, porque la policía cubana no los ha identificado ni detenido.

"Le dieron una puñalada por el pulmón y muchísimos golpes a un hombre que tenía hasta problemas mentales y no se metía con nadie. Un verdadero infeliz. Espero los HP de la policía hagan justicia y fusilen a los que tienen que ver con este hecho delictivo tan lamentable. Y digo de ante mano, no hay crimen perfecto", expresó del denunciante.

En los comentarios a la publicación de Sánchez muchas personas confirman el crimen en Colón y se han referido a la calidad humana de la víctima.

"Me dio mucha tristeza oír semejante noticia. Era una excelente persona, a pesar de sus problemas mentales era sano, tranquilo y no se metía con nadie. No quiero ni imaginarme cómo debe estar su papá que vivía solito con él porque hace unos meces falleció su mamá. Muy triste", dijo una persona.

Otro usuario destacó el auge de la violencia en Cuba y se preguntó hasta cuándo será esta situación de inseguridad en el país.

"¿Hasta cuándo pueblo de Cuba? Los delincuentes sueltos acabando, matando y aterrorizando pero no les pasa nada. Paco nunca tuvo problemas con nadie. A pesar de que tenía su problema de los nervios era una persona honesta y buena. Dios lo acoja en su morada. ¡Justicia para Paco!", clamó otra persona en Facebook.

En menos de un año se han reportado varios casos de cocheros asesinados en Cuba para robarles sus animales.

Uno de esos terribles casos ocurrió en Villa Clara, en diciembre de 2022 en el municipio de Encrucijada, cuando el anciano Osvaldo, conocido por todos como Coronel, que se dedicaba a transportar personas en un carretón de caballos fue asesinado para robarle el animal.

Pocos meses más tarde, en mayo de 2023, ocurrió otro caso similar en la misma provincia. En la ciudad de Santa Clara, el cochero Antonio Silvino Díaz Yera fue asesinado para robarle un carretón y un caballo. Era un campesino sencillo, que no tenía lujos ninguno.

La policía detuvo, acusados de ser los posibles autores del crimen a los cubanos Mario Pedro González Rodríguez, Jesús Antonio Díaz Chirino y Zaddiel García Suárez, de 32, 45 y 27 años, respectivamente.