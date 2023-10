Erdwin Fernández: "A Carlos Massola nadie 'desde afuera' le dice lo que tiene que hacer"

El actor cubano Erdwin Fernández envió un mensaje de apoyo a su colega y amigo Carlos Massola, luego de que este exigiera públicamente la libertad de los presos políticos en la Isla.

Erdwin aplaudió la valentía de su amigo al denunciar la situación de Cuba abiertamente, siendo una figura pública, y llamó a otros artistas a hacer lo mismo, al igual que hizo él en su momento.

"Dice lo que piensa de la situación en Cuba (...), habla sobre los presos políticos, no los presos comunes; pide la libertad para aquellos que solo piensan diferente y lo hace en público. ¿Qué de malo hay en eso?", preguntó en su muro de Facebook.

El histrión recalcó que los dirigentes, incluso el presidente, son funcionarios, que desempeñan profesionalmente un empleo público.​ "No son dioses, no son intocables".

Captura de Facebook / Erdwin Fernández Collado

"El pueblo, los ciudadanos son lo más importante. A Carlos Massola nadie 'desde afuera' le dice lo que tiene que decir o hacer, nadie lo 'empuja', es solo un hombre, una figura pública, un ciudadano, un artista diciendo lo que cree sin irrespetar a nadie", señaló.

"Carlo Mazzola tiene una carrera, tiene un público, él no 'compra' carrera ni público, no escala, no cambia oportunidades ni ascenso por silencio; puede que sienta de vez en cuando el miedo que todos sentimos, pero se sobrepone, y es él, así de simple. Bravo por ti, mi hermano", concluyó.

Erdwin no es el único actor que ha mostrado su apoyo a Carlos Massola, quien no solo demandó la liberación de los presos políticos sino que exigió al gobernante Díaz-Canel que parara el sufrimiento de los familiares.

Armando Tomey también compartió un post en su Facebook en el que asegura que Massola no está loco ni borracho, que solo se atrevió a hablar por millones.

Captura de Facebook / Armando Tomey

La semana pasada, en un video de poco más de dos minutos, Mazzola se refirió a recientes declaraciones del ministro de Economía Alejandro Gil, quien dijo que la única salida a la crisis cubana es la revolución.

"Dime, Alejandro Gil, de qué revolución me estás hablando a mí. ¿Que la solución es la revolución? Si los revolucionarios somos nosotros, que nos estamos jodiendo aquí, sin nada qué comer. A ver, Díaz-Canel, dime, si tú tienes todo resuelto, el refrigerador lleno. (...). ¿Cuál es la morbosidad de hacer sufrir a los presos políticos, a las familias? Sácalos de la cárcel, si tú no tienes nada que perder. No son una amenaza para ti; ellos no tienen armas para matarte", subrayó.

"Si tú eres un gobernante de este país, que tienen todo cuadrado, ¿por qué haces sufrir a la pobre familia de los presos políticos, como Lisandra Góngora, a la que has obligado al papá a ir con los niños hasta la Isla de la Juventud, a Wilmer? Te estoy pidiendo un poco de bondad, salva a tu pueblo mientras puedas, que bastante jodido lo tienes", cuestionó.