Hija de Daddy Yankee y su esposa publica triste mensaje en medio de rumores de crisis de sus padres

Todo el mundo está pendiente de Daddy Yankee y Mireddys González después de que se dejasen de seguir en Instagram. Una acción virtual que ha hecho saltar las alarmas sobre una posible crisis entre el matrimonio. Por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado para confirmar ni desmentir nada, pero un mensaje que compartió la hija de la pareja, Jesaaelys Marie, captó la atención y volvió a poner el foco la relación del artista puertorriqueño y su esposa.

Fue a través de sus historias de Instagram que la conocida influencer de 27 años publicó un triste mensaje que dice: "Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada". Una inquietante reflexión que llega en un momento en el que los fans del matrimonio están atentos a cada señal que podría enviar la familia por sus redes sociales.

Captura Instagram

Entretanto, Mireddys (también apodada como La Jefa) compartió un post de una oración religiosa.

"Aquí estoy respirando un nuevo día, gracia a ti mi Dios", pone en la imagen que publicó y a la que muchos seguidores reaccionaron hablando sobre las sospechas que rondan al matrimonio sobre una supuesta crisis.

La joven de 27 años es muy cercana a sus padres, con los que tiene una gran relación y conexión de la que ha presumido en incontables ocasiones con sus seguidores. En su último cumpleaños, la vimos de lo más sonriente y feliz al lado de su progenitores.

Jesaaelys, quien tiene casi dos millones de seguidores en Instagram, también es la hija más mediática del Big Boss, que es padre de Jeremy y Yamilette. Precisamente con esta última compartió un simpático vídeo hace tan solo unos días.