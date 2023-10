Leoni Torres cantó con Lenier Mesa en su concierto en Miami

Los cantantes cubanos Leoni Torres y Lenier Mesa cantaron juntos el sábado en el concierto que ofreció Lenier en la sala La Scala de Miami.

Ambos interpretaron Veneno, un tema en tiempo de salsa con sonoridades del género urbano que estrenaron con gran éxito el año pasado.

"La aparición de Leoni Torres anoche, en el concierto de Lenier, causó euforia y ovación total", dijo el artista Erich Concepción Quicutis en su Facebook, donde compartió un video de la actuación.

La presentación se realizó a teatro lleno, tal como previó Lenier en septiembre. Se trata del concierto que el reguetonero iba a dar originalmente en el Flamingo Theater Bar, pero que decidió cambiar a un recinto con mayor capacidad.

La actuación empezó con unas palabras de la consultora política Sasha Tirador, que presentó a Lenier en el escenario calificándolo como la "verdadera voz de los cubanos libres", en evidente alusión a Alex Otaola.

"Qué rico que los cubanos nos apoyemos, que los cubanos apoyen a los cubanos y a los hispanos. Porque de eso se trata la vida, de darnos la mano, y no permitir que nos dividan y nos obliguen a pensar como ellos quieren que pensemos", expresó.

Según relató Erich Concepción, en La Scala no cabía un alma y la emoción fue grande.

"Un público que demostró que nadie va a poner de rodillas a quienes somos libres. Por supuesto. No hubo protesta afuera de los cuatro gatos ruinos que andan por Miami haciendo actos de repudio, porque ya nadie cree en ellos", subrayó en Facebook.

Además de Leoni Torres, subieron al escenario del local otros artistas cubanos como Señorita Dayana y El Yonki. Este último también dio un concierto esta semana en el que compartió en el escenario con su amigo Leinier.

Esta presentación de Lenier se realiza en medio de la polémica en Miami surgida tras su viaje a Cuba en agosto pasado.

La semana pasada, en una presentación en Tampa, el cantante y compositor se refirió en pleno escenario a la posibilidad de regresar a su país.

"A Cuba voy a ir porque me da la gana voy a ir pa' Cuba. No tengo nada que hacer allá ahora (…) pero si yo vuelvo a Cuba no es para ir a ver a nadie de ahí, de los comunistas esos, es porque yo soy cubano, yo no soy mexicano, ni boricua, nada de eso, yo soy cubano cien por ciento", recalcó.